Von der Leyen impulsa un plan de inversión para Groenlandia y una flota de rompehielos de la UE como respuesta a Trump

El plan de la UE incluye fortalecer alianzas en seguridad con países como Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia, y actualizar la estrategia de seguridad europea con un capítulo específico sobre el Ártico.

Von der Leyen defiende la soberanía de Groenlandia y Dinamarca, subrayando la importancia de una respuesta firme y unida de la UE ante posibles aranceles estadounidenses.

La iniciativa europea surge como respuesta a las amenazas de intervención militar y aranceles lanzadas por Donald Trump sobre Groenlandia.

Ursula von der Leyen propone un plan de inversión europeo en Groenlandia y la creación de una flota de rompehielos de la UE para reforzar la seguridad en el Ártico.

Desde que empezó el año, los dirigentes de la UE buscan desesperadamente fórmulas para frenar una intervención militar de Estados Unidos en Groenlandia, un riesgo de nuevo en máximos después de que Donald Trump haya publicado una serie de imágenes creadas con Inteligencia Artificial para simular su conquista de la gran isla del Ártico bajo soberanía de Dinamarca.

En un discurso en el foro de Davos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado un plan de inversión europeo en Groenlandia y ha propuesto además crear una flota de buques rompehielos de la UE cuya tarea sería reforzar la seguridad en el Ártico, en colaboración con Estados Unidos.

Pese a las constantes amenazas y desprecios de Trump, Von der Leyen ha subrayado que "consideramos al pueblo estadounidense no solo como nuestro aliado, sino también como nuestro amigo" y ha reiterado su disposición al diálogo con el presidente de EEUU.

Al mismo tiempo, la presidenta ha tachado de "error" la amenaza de Trump de imponer aranceles de hasta el 25 % a los ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia y ha advertido que, de aplicarse estos recargos, "nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada".

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 celebran este jueves a partir de las 19:00 horas una cumbre de emergencia con el objetivo de pactar una reacción conjunta frente a EEUU.

No obstante, en las últimas horas ya han empezado a emerger fracturas internas: el húngaro Viktor Orbán ha vetado una declaración de la UE de apoyo a Dinamarca alegando que se trata de un problema bilateral entre Copenhague y EEUU.

"En lo que respecta a la seguridad de la región ártica, Europa está plenamente comprometida. Y compartimos los objetivos de Estados Unidos en este ámbito. Por ejemplo, Finlandia -uno de los miembros más recientes de la OTAN- está vendiendo sus primeros rompehielos a EEUU", ha destacado Von der Leyen en un discurso de marcado tono conciliador.

"Esto demuestra que contamos con la capacidad aquí mismo, en el hielo, por así decirlo. Que nuestros aliados nórdicos en la OTAN disponen ya de fuerzas preparadas para el Ártico. Y, sobre todo, que la seguridad del Ártico solo puede lograrse de manera conjunta", sostiene la presidenta.