La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante su discurso de este martes en el foro de Davos

Von der Leyen impulsa un plan de inversión para Groenlandia y una flota de rompehielos de la UE como respuesta a Trump

La jefa de la Comisión ofrece de nuevo diálogo al presidente de EEUU, pero avisa de que la imposición de nuevos aranceles obligaría a la UE a adoptar una respuesta contundente.

Más información: La Unión Europea sopesa usar contra Trump el bazuca comercial creado para China por la crisis de Groenlandia

Ursula von der Leyen propone un plan de inversión europeo en Groenlandia y la creación de una flota de rompehielos de la UE para reforzar la seguridad en el Ártico.

La iniciativa europea surge como respuesta a las amenazas de intervención militar y aranceles lanzadas por Donald Trump sobre Groenlandia.

Von der Leyen defiende la soberanía de Groenlandia y Dinamarca, subrayando la importancia de una respuesta firme y unida de la UE ante posibles aranceles estadounidenses.

El plan de la UE incluye fortalecer alianzas en seguridad con países como Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia, y actualizar la estrategia de seguridad europea con un capítulo específico sobre el Ártico.

Desde que empezó el año, los dirigentes de la UE buscan desesperadamente fórmulas para frenar una intervención militar de Estados Unidos en Groenlandia, un riesgo de nuevo en máximos después de que Donald Trump haya publicado una serie de imágenes creadas con Inteligencia Artificial para simular su conquista de la gran isla del Ártico bajo soberanía de Dinamarca.

En un discurso en el foro de Davos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado un plan de inversión europeo en Groenlandia y ha propuesto además crear una flota de buques rompehielos de la UE cuya tarea sería reforzar la seguridad en el Ártico, en colaboración con Estados Unidos.

Pese a las constantes amenazas y desprecios de Trump, Von der Leyen ha subrayado que "consideramos al pueblo estadounidense no solo como nuestro aliado, sino también como nuestro amigo" y ha reiterado su disposición al diálogo con el presidente de EEUU.

Al mismo tiempo, la presidenta ha tachado de "error" la amenaza de Trump de imponer aranceles de hasta el 25 % a los ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia y ha advertido que, de aplicarse estos recargos, "nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada".

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 celebran este jueves a partir de las 19:00 horas una cumbre de emergencia con el objetivo de pactar una reacción conjunta frente a EEUU.

No obstante, en las últimas horas ya han empezado a emerger fracturas internas: el húngaro Viktor Orbán ha vetado una declaración de la UE de apoyo a Dinamarca alegando que se trata de un problema bilateral entre Copenhague y EEUU.

"En lo que respecta a la seguridad de la región ártica, Europa está plenamente comprometida. Y compartimos los objetivos de Estados Unidos en este ámbito. Por ejemplo, Finlandia -uno de los miembros más recientes de la OTAN- está vendiendo sus primeros rompehielos a EEUU", ha destacado Von der Leyen en un discurso de marcado tono conciliador.

"Esto demuestra que contamos con la capacidad aquí mismo, en el hielo, por así decirlo. Que nuestros aliados nórdicos en la OTAN disponen ya de fuerzas preparadas para el Ártico. Y, sobre todo, que la seguridad del Ártico solo puede lograrse de manera conjunta", sostiene la presidenta. 

"Por eso, la propuesta de imponer aranceles adicionales es un error, especialmente entre aliados históricos. La UE y EEUU alcanzaron un acuerdo comercial el pasado mes de julio, y en política, como en los negocios, los acuerdos están para cumplirse. Cuando los amigos se dan la mano, ese gesto debe tener un significado real", ha insistido.

En julio, la propia Von der Leyen y Trump cerraron un acuerdo en Escocia por el que la UE aceptó un arancel general del 15% sin adoptar represalias. No solo eso, sino que los europeos se comprometieron a rebajar a cero las tasas a los productos industriales estadounidenses. La Eurocámara ha anunciado que paralizará este recorte por la crisis de Groenlandia.

"Consideramos al pueblo estadounidense no solo como nuestro aliado, sino también como nuestro amigo. Empujarnos a una peligrosa espiral descendente no haría sino beneficiar a los adversarios a los que ambos estamos decididos a mantener fuera de nuestro entorno estratégico. Por ello, nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada", asegura la presidenta. 

Para esquivar este escenario, Von der Leyen ha anunciado en Davos que está preparando un paquete de medidas para reforzar la seguridad en el Ártico, al que invita a EEUU a sumarse. Eso sí, siempre en "plena solidaridad con Groenlandia y Dinamarca: "la soberanía y la integridad de su territorio no son negociables", ha zanjado.

El primer punto de este plan es un "gran impulso de inversión europea en Groenlandia". "Colaboraremos estrechamente con Groenlandia y Dinamarca para ver cómo podemos seguir apoyando la economía local y las infraestructuras", ha asegurado la alemana, que sin embargo no ha concretado plazos ni cifras.

En segundo lugar, la UE se compromete a trabajar con EEUU para reforzar la seguridad del Ártico en sentido amplio, aumentando la inversión.

"En particular, creo que deberíamos destinar una parte del aumento de nuestro gasto en defensa a desarrollar una capacidad europea de rompehielos y otros equipos vitales para la seguridad del Ártico", sostiene Von der Leyen.

Finalmente, la UE fortalecerá sus asociaciones en materia de seguridad con otros países aliados de la región, en particular Reino Unido, Canadá, Noruega o Islandia.

En Davos, Von der Leyen ha anunciado que la UE actualizará su estrategia de seguridad a finales de año, incorporando un capítulo específico sobre el Ártico. Pero deja claro que, para Bruselas, hay un principio que no se negocia: "corresponde a los pueblos soberanos decidir su propio futuro".

"Cuando comencé a preparar el discurso de este año, la seguridad en la región del Alto Norte no era el tema principal", ha confesado la presidenta de la Comisión. "Pero, en muchos sentidos, se inscribe en el planteamiento más amplio que he expuesto hoy", ha agregado.

"Europa debe acelerar su apuesta por la independencia, ya sea en materia de seguridad, de economía, de defensa o de democracia. El hecho es que el mundo ha cambiado de manera permanente. Y nosotros debemos cambiar con él", sostiene Von der Leyen.