Teresa Ribera defiende que la UE debe plantar cara a las amenazas de Trump: "No podemos quedarnos callados"

Ribera defiende que Bruselas debe resistir los intentos de grandes empresas tecnológicas y potencias extranjeras de romper la confianza en las instituciones europeas.

La vicepresidenta insiste en que la única respuesta válida es defender el derecho internacional y un orden mundial basado en reglas, rechazando comportamientos unilaterales.

Ribera advierte que el objetivo de Trump es debilitar o destruir la UE y sostiene que la UE no puede permanecer indiferente ante sus amenazas.

Teresa Ribera pide una respuesta firme de la Unión Europea ante las amenazas de Donald Trump, especialmente en temas como Groenlandia y la legislación digital.

La vicepresidenta primera de la Comisión responsable de Transición Verde y Competencia, Teresa Ribera, cree que la Unión Europea está siendo demasiado tibia en su reacción a las amenazas de Donald Trump a sus socios y aliados en cuestiones como Groenlandia o las leyes digitales comunitarias.

Aunque nunca le ha citado por su nombre, Ribera ha llamado a plantar cara al presidente de Estados Unidos, aunque solo sea de palabra, porque considera que su objetivo último es "destruir" la UE. "No podemos quedarnos callados ni permanecer indiferentes", ha dicho.

"Es importante dejarlo claro: este tipo de amenazas a socios -basadas en cosas que, por supuesto, no son verdad- no son aceptables. Groenlandia no supone ninguna amenaza ni está en venta", ha resaltado la vicepresidenta de la Comisión, que es la dirigente socialista de mayor rango dentro del Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

"Sostener que la única limitación sea la moral individual personal (como dijo Trump en su última entrevista al New York Times) es algo que fue rechazado en los orígenes de los Estados modernos, en la construcción de la democracia y en la construcción del orden multilateral tras la Segunda Guerra Mundial", denuncia Ribera.

"Es importante dejar las cosas claras y recordarnos a todos por qué es fundamental plantar cara (...) El resto del mundo no puede aceptar este tipo de comportamiento en la arena internacional", ha destacado la que fuera número 3 en el Gobierno de Pedro Sánchez antes de dar el salto a Bruselas.

A su juicio, la UE no está preparada para un mundo en el que un aliado tradicional como Estados Unidos, que estuvo en el origen del modelo de paz y cooperación posterior a la Segunda Guerra Mundial, se haya transformado en una potencia que rompe las reglas y cuestiona las alianzas.

La única respuesta posible es seguir defendiendo el derecho internacional y un orden mundial multilateral basado en reglas, ha dicho Ribera al ser preguntada por la intervención de EEUU en Venezuela. "Olvidar esto no nos traerá un futuro mejor, sino que tendrá un enorme coste para todos los seres humanos", ha dicho.

La vicepresidenta Teresa Ribera, durante su comparecencia de este martes Comisión Europea

En cuanto a los constantes ataques de la administración Trump a la legislación digital de la UE, cuyo objetivo es poner coto a las grandes Big Tech, la responsable de Competencia defiende que Bruselas debe resistir a toda costa.

"Puede haber algunas compañías poderosas o algunos Estados poderosos que traten de romper nuestra confianza, pero debemos mantenernos unidos, tanto a escala europea para ser capaces de plantar cara y defender algo que consideramos valioso, como también a nivel internacional" con otros aliados, sostiene Ribera.

"Estamos abiertos a los negocios, pero esto no puede ser el Salvaje Oeste; al contrario, es importante que existan reglas clave que sean conocidas por todos", ha destacado.

¿Está siendo demasiado tibia la respuesta europea frente a las amenazas de Trump? "Creo que es bastante obvio que el proyecto europeo ha sido atacado como algo a destruir, tanto desde fuera como desde dentro", responde la vicepresidenta de la Comisión.

"Pero considero que hay una gran mayoría de europeos que entiende por qué es importante seguir construyendo y responder a los desafíos que no formaban parte de la lista de problemas que pensábamos que debíamos abordar", ha zanjado.