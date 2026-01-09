Los liberales de Jetten apuestan por formar un gobierno en minoría con apoyo externo de la derecha euroescéptica JA21

El líder de D66, Rob Jetten, la líder del VVD, Dilan Yesilgoz, y el líder de la CDA, Henri Bontenbal, en la finca Zwaluwenberg. Jeroen Jumelet Efe

El socioliberal Rob Jetten confirmó este viernes que pretende formar un gobierno en minoría, una declaración de intenciones que rompe con la tradición política de los Países Bajos. "Todavía tenemos que concretar exactamente cómo queremos hacerlo", reconoció una de sus socias de coalición, Dilan Yeşilgöz, la heredera del ex primer ministro Mark Rutte a la cabeza del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD).

El ganador de las elecciones del pasado mes de octubre bajo las siglas de Demócratas 66 (D66) anunció este viernes que había alcanzado un acuerdo de coalición con otros dos partidos conservadores, según la radiotelevisión pública NOS. Además de los liberales de Yeşilgöz, en el próximo Gabinete tendrá un asiento reservado la Llamada Demócrata Cristiana (CDA) de Henri Botenbal.

La coalición necesitará, no obstante, contar con el apoyo externo de los nueve diputados de la derecha radical de JA21 para sacar adelante su agenda legislativa. Los tres partidos están lejos de la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

En la Cámara Baja suman 66 escaños, diez asientos por debajo de la mayoría. En el Senado la distancia es incluso mayor, de 16 escaños. Una situación de fragilidad que inquieta en las filas del VVD. Yeşilgöz intentó hasta el último minuto de las negociaciones incorporar a la formación euroescéptica de Joost Eerdmans, miembro de la familia de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en Bruselas.

Pero Jetten, que se perfila como el próximo primer ministro, abortó esta opción. Su partido difiere de JA21 en materia de clima, nitrógeno, asilo y cooperación europea. Cuestiones clave para D66. Eerdmans, por su parte, dice estar decepcionado porque nadie había hablado con él sobre cuestiones programáticas. Habla de "una oportunidad perdida" y advierte de que "JA21 seguirá esto desde la oposición con una mirada crítica y constructiva".

A su salida este jueves de De Zwaluwenberg, la finca de la localidad de Hilversum que acoge las negociaciones, Jetten declaró que los Países Bajos necesitan un Gobierno que esté dispuesto a trabajar "tanto con la izquierda como con la derecha". "El Gabinete siempre tendrá que querer tender la mano", remarcó.

Más de dos meses después de las elecciones legislativas que certificaron la victoria del partido socioliberal, que obtuvo unos 30.000 votos más que el ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, los Países Bajos empiezan a definir los colores de su próximo Ejecutivo. Los próximos días serán cruciales.

Existen pocos precedentes de gobiernos en minoría en los Países Bajos. El último episodio lo protagonizó el propio Rutte, que formó su primer Gabinete sin disponer de mayorías en el Parlamento, pero contando desde el primer momento con el apoyo externo del PVV de Wilders. Aquella experiencia duró poco más de dos años.