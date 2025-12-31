Descubren un nuevo palacio de Putin en la Crimea ocupada: 127 millones con hospital, cámara de crioterapia, helipuerto...

El complejo incluye lujosos acabados en mármol y oro, áreas de entretenimiento, bodega, cine y equipamiento médico de alta gama, según la investigación de la Fundación Anticorrupción.

La propiedad está registrada a través de una compleja red de empresas y abogados, similar al esquema utilizado en otras residencias atribuidas a Putin, como el Palacio de Gelendzhik.

La mansión, valorada en unos 127 millones de dólares, cuenta con hospital privado, spa, cámara de crioterapia, helipuerto y medidas de seguridad del Servicio Federal de Protección ruso.

La Fundación Anticorrupción de Rusia (FBK), creada en 2011 por el difunto líder opositor Alexéi Navalni, aseguró este martes haber descubierto en la Crimea ocupada una propiedad de lujo vinculada a Vladímir Putin. Otra de tantas de las que tiene a su disposición el presidente ruso. La residencia se encuentra en el cabo Aya, bañado por el mar Negro. Veinte kilómetros al sur de Sebastopol, la capital de la península ucraniana que Rusia ocupa de forma ilegal desde marzo de 2014.

El recinto cayó en manos de los oligarcas Yuri Kovalchuk y su hijo Boris, dos empresarios que orbitan alrededor del círculo de poder de Putin. Pero fue la empresa de gestión Credo —implicada en la construcción y el mantenimiento de las residencias que tiene el jefe del Kremlin en la ciudad turística de Gelendzhik, el lago Valdái y Krásnaya Poliana— la encargada de reconstruir el complejo en escrupuloso cumplimiento de los requisitos del Servicio Federal de Protección (FSO), el organismo encargado de proteger a los altos cargos de la Federación Rusa.

La Fundación Anticorrupción tasa en 10.000 millones de rublos, unos 127 millones de dólares al cambio actual, la reforma de una mansión que antes ocuparon los familiares de Víktor Yanukóvich, el expresidente de Ucrania derrocado en la revolución del Euromaidán por su cercanía con Putin.

"Al principio, en el lugar de este palacio había un edificio perteneciente a una clínica privada. Más tarde, Víktor Yanukóvich se interesó por el lugar, derribó todo lo que había allí, cortó árboles relictos y comenzó a construir su propia residencia de verano. Después de que Putin anexara Crimea en 2014, la propiedad de Yanukóvich fue incautada y transferida a propiedad estatal. Ahora hay un verdadero palacio aquí", explican los herederos de Navalni en el vídeo publicado en YouTube, que acumula 400.000 visualizaciones.

Siempre según la organización, la residencia "fue construida con el mismo dinero y utilizando el mismo esquema de 'cartera' que Gelendzhik", otro complejo de lujo conocido como el Palacio de Putin que el jefe del Kremlin disfruta en la costa rusa también bañada por el mar Negro.

"En los documentos, la propiedad está registrada a través de una cadena de empresas. El propietario nominal figura como LLC Bereg, vinculada a la empresa Golden Gate, cuyos dueños son clasificados. Los mismos abogados aparecen en los poderes notariales como en el caso del palacio de Gelendzhik", añade el grupo.

"Las especificaciones técnicas para los interiores incluyen explícitamente requisitos del Servicio Federal de Protección, lo que descarta la versión de una 'casa de verano privada': el Servicio Federal de Protección protege únicamente al presidente", explican los investigadores.

Lujo

El complejo está equipado nada menos que con un centro médico privado con ecógrafo, camilla de masaje, equipos de laboratorio, electrocardiógrafo y dispositivos de fisioterapia, así como consultorio dental con unidad odontológica, máquina de rayos X, microscopio quirúrgico y equipo de ultrasonido, de acuerdo con FBK.

También tiene un spa, una cámara de crioterapia, un helipuerto recién construido, un paseo privado frente al mar y seguridad las 24 horas, además de edificios separados para disfrute del personal interno. En total, son más de 9.000 metros cuadrados, mientras que la casa de huéspedes anexa cubre otros 5.000.

Entre las imágenes difundidas en el vídeo por los herederos de Navalni se puede distinguir, por ejemplo, una planta superior que cuenta con un enorme dormitorio, en cuyo extremo se encuentra una unidad de irradiación y recirculación de aire, equipo común en hospitales y clínicas... y en otros de los espacios habitados por Putin.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una ceremonia de entrega de medallas en Moscú a soldados que participaron en la guerra en Ucrania. Reuters

Los aseos, de unos 50 metros cuadrados cada uno, presentan suelos y paredes de mármol. Las escaleras, las barandillas y los jacuzzis son de oro. Según la Fundación Anticorrupción, sólo los grifos, las perchas y los soportes para el papel higiénico costaron más de 22 millones de rublos, alrededor de 240.000 euros.

De la planta inferior sorprende el complejo de spa con baño turco, una sala de terapia de flotación seca, otra de masajes con silla para lavado de pies y una cámara de crioterapia. En el sótano, aparece un área de entrenamiento con cine de ocho asientos, club, sala de billar, lounge de cigarros y bodega.

Precedentes

Investigaciones previas de la Fundación Anticorrupción destaparon la existencia de las otras tres residencias —sin contar, claro está, con el Kremlin— de las que disfruta Putin. De hecho, un documental que la organización de Navalni publicó en 2021 y que sacó a la luz la existencia del palacio de Gelendzhik motivó una serie de protestas a escala nacional.

En 2023, otra investigación —en este caso del medio independiente ruso Proekt— informó que las autoridades rusas habían construido una línea de ferrocarril y una red de estaciones para uso personal de Putin. Instalaciones secretas que conducen hacia sus residencias.