Pánico en el metro de París: un hombre hiere a tres mujeres con un cuchillo en varias estaciones y es detenido tras fugarse

Imagen de archivo del anden de la estación Republique de la línea 3 del metro de París. Wikipedia

Un hombre atacó este viernes a tres mujeres con un cuchillo en diferentes estaciones de la línea 3 del metro de París y se dio a la fuga, aunque posteriormente fue arrestado en su domiclio.

El periódico Le Parisien informño que las mujeres fueron apuñaladas en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra entre las 16.15 y 16.45, hora local.

Las víctimas, atendidas rápidamente por los bomberos de París, afortunadamente sólo sufrieron heridas leves, dos de ellas en la espalda y los muslos, según una fuente policial.

El agresor, que se dio a la fuga en la línea 8 del suburbano de la capital fracesa, fue detenido en su domicilio en la localidad de Sarcelles (Val-d'Oise).

El hombre es de origen maliense y nació en el año 2000, según una fuente policial.

Las autoridades han descartado la posibilidad de un atentado terrorista y atribuyen el ataque a los problemas mentales del arrestado.

El operador del metro de París, la RATP, informó inicialmente en sus redes sociales de que el tráfico en la línea 3, que atraviesa la ciudad de este a oeste, funcionaba "con perturbaciones" debido a "un incidente" no detallado, aunque la situación ya ha vuelto a la normalidad.