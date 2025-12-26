Pánico en el metro de París: un hombre hiere a tres mujeres con un cuchillo en varias estaciones y es detenido tras fugarse
Las autoridades descartan la posibilidad de que sea un atentado terrorista y lo atribuyen a los problemas mentales del arrestado, un maliense de 25 años.
Más información: Al menos 15 heridos tras un apuñalamiento masivo en una fábrica al suroeste de Tokio
Las claves
nuevo
Generado con IA
Un hombre atacó con un cuchillo a tres mujeres en diferentes estaciones de la línea 3 del metro de París.
Las víctimas sufrieron heridas leves y fueron atendidas rápidamente por los servicios de emergencia.
El agresor, de origen maliense y nacido en 2000, fue detenido en su domicilio tras huir en el metro.
Las autoridades descartan el terrorismo y atribuyen el ataque a problemas mentales del detenido.
Un hombre atacó este viernes a tres mujeres con un cuchillo en diferentes estaciones de la línea 3 del metro de París y se dio a la fuga, aunque posteriormente fue arrestado en su domiclio.
El periódico Le Parisien informño que las mujeres fueron apuñaladas en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra entre las 16.15 y 16.45, hora local.
Las víctimas, atendidas rápidamente por los bomberos de París, afortunadamente sólo sufrieron heridas leves, dos de ellas en la espalda y los muslos, según una fuente policial.
El agresor, que se dio a la fuga en la línea 8 del suburbano de la capital fracesa, fue detenido en su domicilio en la localidad de Sarcelles (Val-d'Oise).
El hombre es de origen maliense y nació en el año 2000, según una fuente policial.
Las autoridades han descartado la posibilidad de un atentado terrorista y atribuyen el ataque a los problemas mentales del arrestado.
El operador del metro de París, la RATP, informó inicialmente en sus redes sociales de que el tráfico en la línea 3, que atraviesa la ciudad de este a oeste, funcionaba "con perturbaciones" debido a "un incidente" no detallado, aunque la situación ya ha vuelto a la normalidad.