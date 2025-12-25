Putin desafía a la OTAN con el vuelo de varios bombarderos nucleares y cazas rusos sobre el norte de Escandinavia

Las claves nuevo Generado con IA Bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS realizaron un vuelo de patrullaje de más de siete horas sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, al norte de Escandinavia. Durante la misión, los bombarderos fueron escoltados por cazas Su-33 de la Armada Rusa y vigilados por aviones de otros países. Cazas polacos interceptaron y escoltaron a un avión de reconocimiento ruso que se acercó al espacio aéreo polaco sobre el mar Báltico. El espacio aéreo sobre parte del Voivodato de Podlaquia fue cerrado temporalmente al tráfico civil tras la detección de objetos, probablemente globos de contrabando, procedentes de Bielorrusia.

Nuevo desafío de Rusia a la OTAN. Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, al norte de Escandinavia, según ha informado este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.



"Bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega. La duración del vuelo fue de más de siete horas", señaló Defensa en un comunicado publicado junto con un vídeo en Telegram.



El mando militar ruso indicó que, en algunas etapas de la ruta de los bombarderos portamisiles, estos fueron vigilados por cazas de otros países.

Durante su misión, los Tu-95MS fueron escoltados por cazas Su-33 de la Armada Rusa, añade el comunicado.



"Todos los vuelos de aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se llevan a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales de uso del espacio aéreo", subrayó Defensa.



La aviación estratégica rusa, integrada por bombarderos Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3, efectúa regularmente vuelos de patrulla sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros.

Avión ruso sobre el Báltico

Además, varios cazas polacos interceptaron y escoltaron a un avión de reconocimiento ruso que se había acercado al espacio aéreo polaco sobre el mar Báltico este jueves.

"Esta mañana, sobre las aguas internacionales del mar Báltico, unos cazas polacos interceptaron, identificaron visualmente y escoltaron fuera de su zona de responsabilidad a un avión de reconocimiento ruso que volaba cerca de las fronteras del espacio aéreo polaco", informó en X el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas.



Además, la institución castrense agregó que durante esta madrugada se observaron objetos que penetraban en el espacio aéreo polaco desde Bielorrusia, probablemente globos usados por los contrabandistas de tabaco que se desplazaban movidos por el viento.



"El vuelo de todos los objetos fue monitoreado continuamente por sistemas de radar. Para garantizar la seguridad, una parte del espacio aéreo sobre el Voivodato de Podlaquia fue cerrada temporalmente al tráfico civil", agregó el Mando Operativo.