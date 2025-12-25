El polémico deseo sobre Putin de Zelenski en su mensaje a los ucranianos en otra Navidad más en guerra: "Que se muera"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su discurso de Navidad de este año. X

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, felicitó en la noche del miércoles la Navidad a los ucranianos, la cuarta que pasan en guerra desde el inicio de la invasión rusa, con un sorprendente deseo.

"Muchos pensamos para nuestros adentros que se muera", aseguró en un discurso grabado en una clara alusión, aunque sin citarle, al responsable de tanto sufrimiento, Vladimir Putin.

Sin embargo, el mandatario ucraniano matizó su mensaje añadiendo a continuación que "luego nos damos cuenta de que deseamos algo mucho mayor", en alusión a una paz duradera en el país. Por ello, ha pedido que se cumpla el deseo de alcanzar pronto la paz.

🇺🇦 Zelensky speaks for all of us this Christmas:



“Today, we all share one dream. And we make one wish – for all of us.

‘May he perish,’ each of us may think to ourselves. [Putin]

But when we turn to God, of course, we ask for something greater.

We ask for peace for Ukraine.”🎄 pic.twitter.com/8rqkMx2dbx — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) December 24, 2025

"Los ucranianos han creído durante mucho tiempo que en la noche de Navidad los cielos se abren. Y que, si les cuentas tu sueño, se cumplirá con seguridad. Hoy todos tenemos un sueño. Y pedimos un deseo por todos", afirmó.

"Pedimos paz para Ucrania. Luchamos por ella. Y rezamos por ella. Y la merecemos. Para que cada familia ucraniana viva en armonía", enfatizó.

De esta forma, el mandatario politiza una creencia popular ucraniana según la cual en la noche de Navidad “el cielo se abre” y los deseos se escuchan, y enlaza esa tradición con el deseo de que “se muera” el mal que sufre el país, que en este caso achaca a la guerra a la que ha llevado Putin a su pueblo.

"En Nochebuena, los rusos demostraron una vez más quiénes son realmente. Bombardeos masivos, cientos de drones kamikaze, misiles balísticos, misiles 'Kinzhal', de todo", dijo en su mensaje respecto al ataque ruso de la noche de la víspera.

"Así es como actúan los que no tienen absolutamente nada en común con la religión cristiana ni con nada humano", denunció Zelenski.

Pero pese a todas las dificultades y a las pérdidas que ha traído la guerra, señaló, Rusia , nuestra fe de los unos en los otros, nuestra unidad".

El presidente ucraniano aludió también en su discurso a todas las familias que están separadas de sus seres queridos, ya sea porque estos luchan en el frente, se hallan en cautiverio ruso, han muerto o han sido desplazados por la ocupación.

Zelenski aseguró que pese a los sufrimientos, mientras estas personas vivan en los corazones de sus seres queridos y persistan la fe y el deseo de seguir viviendo, el mal no tiene oportunidad de vencer.

Zelenski concluyó pidiendo que llegue un día en el que los ucranianos puedan reunirse en familia en el primer año después de la guerra para disfrutar de unas Navidades en paz y felicitarse los unos a los otros por el nacimiento de Cristo.