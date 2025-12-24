Zelenski se abre por primera vez a retirar sus tropas del Donetsk controlado por Ucrania y crear una zona desmilitarizada

Las claves nuevo Generado con IA Zelenski se muestra dispuesto a retirar tropas ucranianas de zonas de Donetsk bajo control de Kiev para crear una zona desmilitarizada. La propuesta está condicionada a que Rusia retire sus tropas de una franja de Donetsk capturada por Moscú. El plan de paz, elaborado por Ucrania y EE.UU., incluye garantías de seguridad similares al artículo 5 de la OTAN y un ejército ucraniano de hasta 800.000 efectivos. El documento será presentado a Rusia, aunque el Kremlin mantiene como objetivo controlar todo el Donbás, incluso por la fuerza.

Volodímir Zelenski mueve ficha para hacer posible el fin de la guerra con Rusia y acercarse a un acuerdo de paz. El presidente ucraniano se ha mostrado dispuesto a retirar a sus tropas de zonas de la región de Donetsk todavía bajo control de Kiev y convertirlas en una zona desmilitarizada.

Tras semanas de intensas negociaciones diplomáticas con la Administración estadounidense, Zelenski parece ahora abierto a ceder en una de sus líneas rojas: las disputas territoriales. No obstante, según adelanta The New York Times, la oferta está condicionada a que Vladímir Putin ordene la retirada de su Ejército de una franja de territorio equivalente en el Donetsk que Moscú ha capturado por la fuerza.

La propuesta forma parte del último borrador del plan de paz, de 20 puntos, elaborado por Ucrania y Estados Unidos en las últimas semanas y que Zelenski presentó a la prensa en Kiev el martes. En el documento se recoge que Kiev recibirá garantías de seguridad similares al artículo 5 de la OTAN y que sus Fuerzas Armadas podrán estar integradas por hasta 800.000 militares.

Zelenski presentó este texto como el mejor esfuerzo de Ucrania para poner fin a la guerra y afirmó que ahora le tocaba a Rusia dar su respuesta. En este sentido, adelantó que Washington presentará el nuevo documento a Moscú este mismo miércoles.

A pesar de este acercamiento, lo más probable es que el Kremlin rechace el contenido del borrador del acuerdo de paz por enésima vez. La semana pasada Putin insistió en que su objetivo principal es hacerse con el control de todo el Donbás, integrado por las regiones de Donetsk y Lugansk, ya sea por vía diplomática o por la fuerza de las armas.

