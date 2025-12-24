Millones de ucranianos pasan Nochebuena sin luz: "Rusia busca acabar con el sistema energético antes de Año Nuevo"

La reducción en la producción de electricidad por parte de las centrales nucleares y los daños en la red dificultan la distribución de energía en todo el país.

A pesar de los apagones, los ucranianos mantienen las tradiciones navideñas, cocinando con lámparas a pilas y organizando celebraciones junto al símbolo navideño 'diduj'.

Las regiones de Járkov, Odesa, Sumi y Cherníguiv han sido especialmente afectadas, con cortes de luz de hasta 16 horas al día y severos daños en centrales y redes de gas.

Millones de ucranianos pasarán la Nochebuena sin electricidad y bajo temperaturas extremas debido a ataques rusos contra la infraestructura energética.

Los ataques rusos contra el sistema energético han provocado daños a una central energética en Járkov (noreste) así como a la infraestructura gasística, crucial a la hora de calentar los hogares en tiempos de temperaturas bajo cero.

"El principal objetivo (de Rusia) es acabar con la integridad del sistema energético antes de Año Nuevo al dividirlo a lo largo del río Dniéper y dejar también aisladas a las regiones de Odesa, Sumi, Cherníguiv y Járkov", ha señalado en sus redes sociales Volodímir Omelchenko, experto energético del Centro de Estudios Razumkov.

"Si no hay electricidad en casa, haremos la cena de Nochebuena a la luz de las velas", decía a Efe un hombre que caminaba este miércoles por el centro de Leópolis, en el oeste de Ucrania, hablando a voces para hacerse oír en medio del zumbido de los generadores portátiles que llenan las calles.

Fiestas con apagones

Tras los ataques rusos del martes, en los que se emplearon 650 drones de largo alcance y 38 misiles, tres centrales nucleares se vieron obligadas a reducir la producción de electricidad para poder hacer frente a los daños en la red, que también limitaron la capacidad de transferir la energía producida e importada a distintos puntos del país.

Un generador eléctrico en plena calle en la ciudad de Odesa. Reuters

En consecuencia, Leópolis ha sido una de las ciudades en las que se han aplicado cortes de luz drásticos, con los residentes forzados a pasar hasta 10 horas al día sin corriente y con interrupciones planificadas introducidas de forma alternante por distritos para dividir la electricidad disponible equitativamente entre los hogares.

Esta circunstancia no detuvo los preparativos para una de las mayores festividades en el país predominantemente cristiano y muchos vecinos de Leópolis se afanaban para elaborar dulces tradicionales y otros platos para la cena de Nochebuena, alumbrándose con lámparas a pilas.

Varios cientos de visitantes acudieron a presenciar la instalación del símbolo tradicional ucraniano de la Navidad, el 'diduj', en la Plaza de los Ángeles, junto a la Iglesia de la Guarnición, donde cada día reciben el último adiós los soldados caídos en la guerra.

Varios coros, a los que se unieron espectadores autóctonos y venidos de otras ciudades, cantaron villancicos al lado del 'diduj', una gavilla de trigo decorada de cuatro metros de altura.

"Con los niños vamos a tener hoy una cena de Nochebuena con 12 platos tradicionales", cuenta a Efe Lesia Kulchitska, una cantante del grupo de música folclórica 'Lemkovina'.

"No será tan abundante como antes, porque los tiempos son difíciles para todos y hemos gastado mucho dinero en apoyar a nuestro ejército", admitió.

Una mujer camina con una linterna por las calles de Kiev, completamente a oscuras. Reuters

Kulchitska está muy preocupada por su marido, Hermán, que combate como voluntario desde el principio de la invasión rusa hace casi cuatro años, pero cree que el mantenimiento de las tradiciones navideñas, pese a los cortes de luz, la separación de los seres queridos y las pérdidas sufridas por muchas familias no hará sino fortalecer la determinación de los ucranianos.

"Tiempo de esperanza"

Los apagones y los ataques contra la red de ferrocarril no disuadieron a Natalia, una turista de 54 años que vino de Vínitsia a Leópolis para cumplir su sueño de pasar la Navidad en esta ciudad famosa por su gran número de iglesias.

"La Navidad tiene que ver con la esperanza de que todo irá pronto mejor. De que habrá paz y toda la gente tendrá salud y alegría y estará con Dios", sostiene.

Natalia tenía previsto asistir a misas en Leópolis antes de regresar a su ciudad natal, donde estaba previsto que los cortes de luz se prolongasen este miércoles durante la mitad del día.

Aunque el zumbido de los generadores acompañaba al sonido de los villancicos, la situación en Leópolis es mejor que la de muchas regiones próximas al frente o a la frontera con Rusia.

Los efectos de las reparaciones de emergencia tardarán días o semanas en notarse, lo que implica que muchos ucranianos pasarán hasta 16 horas al día sin electricidad en el próximo periodo, según los expertos energéticos.