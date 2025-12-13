Zelenski exhibe desde Kupiansk avances en el frente mientras Putin descarta una tregua en Ucrania aunque haya elecciones

La ley marcial y la ocupación rusa dificultan la posibilidad de celebrar elecciones en Ucrania, aunque Zelenski muestra disposición a cambiar la legislación.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio un golpe en la mesa mediática este viernes al presentarse en Kupiansk, ciudad de la región de Járkov que los rusos dijeron haber ocupado hace semanas.

La presencia de Zelenski en primera línea de combate no es algo nuevo: en los primeros días de la guerra, se le vio pasear por las calles de Kiev y renunció a la escapatoria que le ofrecían sus aliados; en otras ocasiones, se le ha visto con soldados en Bajmut o en Avdivka, ciudades que acabaron cayendo en manos rusas.

El gesto es de una valentía enorme. Kupiansk es territorio dividido, como también lo es ahora mismo Siversk, por ejemplo. Por un lado, da carpetazo, videocámara en mano, a la reclamación rusa del territorio. Por otro, demuestra la catadura humana de la que está hecho un verdadero líder, no solo de cara a su propio pueblo, en medio de una crisis de enormes proporciones por los casos de corrupción de su entorno, sino de cara a sus aliados.

¿Cómo le van a negar apoyo si él mismo se planta a escasos metros de las balas y bajo la vigilancia de los drones rusos?

El mensaje, pues, está claro: la lucha sigue. Rusia ha conseguido infiltrar en la Casa Blanca el mensaje de que todo está perdido para Ucrania y que solo es cuestión de tiempo que pierda los territorios que el plan de paz de Donald Trump le obliga a entregar a su vecino.

Es más, desde la Casa Blanca se intenta vender su propuesta como un favor a Ucrania "porque aún podría perder más si la guerra sigue". Una de las cosas que quiere demostrar Zelenski con su visita es que, sí, lo más probable es que Kupiansk caiga, pero tan desequilibrada no estará la contienda si él puede plantarse a sus puertas.

Putin negocia con Erdoğan el futuro del mar Negro

Mientras Zelenski pedía un esfuerzo diplomático desde el frente, Vladímir Putin se reunía con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, en la localidad de Asjabad, capital de Turkmenistán, a escasos kilómetros de la frontera con Irán.

El caso de Erdoğan es de los más curiosos en el tablero geopolítico actual: nunca ha ocultado su amistad con Putin y Rusia, a la vez que su país pertenece a la OTAN y Trump le tiene también como uno de sus grandes aliados.

Así, Turquía ha intentado mediar varias veces entre Rusia y Ucrania, especialmente en las conversaciones de Estambul de marzo de 2022 que acabaron en nada.

También fue pieza clave en las negociaciones entre Israel —aliado de Estados Unidos— y la banda terrorista Hamás, financiada en buena parte con dinero turco.

En este caso, la reunión con Putin tenía como objetivo encontrar la manera de que el conflicto con Ucrania deje de afectar el comercio por el mar Negro, la principal vía de exportación que tiene Turquía hacia Occidente.

Durante la conversación, Putin volvió a dejar claro que no tiene pensado aceptar ahora mismo ningún alto el fuego. Lo dice Putin, lo dice Serguéi Lavrov, lo dice Dmitri Peskov… pero luego a Steve Witkoff le cuentan otra cosa, él se lo cree y se lo transmite a Trump. Putin entiende que la rendición del Donbás puede ser un primer paso a partir del cual entrar en materia, pero nunca lo verá como la finalización del proceso.

Zelenski y las elecciones imposibles

Incluso ante los rumores de que Ucrania estaría dispuesta a aceptar que el Donbás se convierta en una zona desmilitarizada entre los dos países —dichos rumores no aclaraban a qué parte del Donbás se refería Kiev y puede que ahí también haya truco—, el Kremlin ha contestado con sarcasmo.

Según Yuri Ushakov, asesor personal de Putin y miembro junto a Kiril Dmitriev de las negociaciones con Witkoff y Jared Kushner, por supuesto que no habrá tropas rusas en el Donbás… puesto que, al ser territorio ruso, la seguridad correrá de parte de la policía y la guardia nacional.

Lo irónico de todo esto es que, sin tregua, en principio, Zelenski no puede convocar elecciones. Al menos, eso es lo que dice la Constitución ucraniana.

Ante la presión de la Casa Blanca, Zelenski afirmó su voluntad de cambiar la legislación para poder enfrentarse a unos comicios presidenciales en 60-90 días, pero el camino no va a ser fácil… y lo más probable es que, como todo político, Zelenski aplace esa decisión hasta que tenga una cierta seguridad de que se va a alzar con la victoria.

No solo es que la ley marcial impuesta desde febrero de 2022 impida la llamada a las urnas, sino que sería casi imposible garantizar el proceso electoral en un país en el que cuatro regiones están ocupadas parcialmente por los rusos y otras tantas se encuentran bajo un bombardeo constante.

En manos de Putin está acabar con ese bombardeo, consensuar un alto el fuego y congelar las líneas como pidió Trump en su momento. Lo que pasa es que Putin cree que va ganando. Por eso, necesita un Zelenski que se grabe a sí mismo en el supuesto territorio conquistado y le dé una bofetada de realidad.