Los 27 aprueban crear centros de deportación de migrantes fuera de la UE con la oposición en solitario de España

Se ha acordado una reserva de solidaridad para países bajo presión migratoria, beneficiando a España, Italia, Grecia y Chipre.

España rechaza la medida por motivos jurídicos, políticos y de derechos humanos, y considera que equivale a una detención indefinida.

La UE ha aprobado la creación de centros de deportación de migrantes fuera de su territorio, con la única oposición de España.

El Gobierno de Pedro Sánchez se queda aislado en la Unión Europea en su negativa a endurecer la política migratoria y acelerar las expulsiones de migrantes irregulares.

Tras ocho meses de debates, los ministros del Interior de los Veintisiete han aprobado este lunes un reglamento cuyo objetivo es simplificar y acelerar las expulsiones de inmigrantes irregulares, con el voto en contra prácticamente en solitario de España.

La principal novedad de la norma es que por primera vez da cobertura legal a escala de la UE a la creación de centros de deportación de migrantes fuera del territorio comunitario, siguiendo el modelo ensayado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en sus acuerdos con Albania.

En el debate público en el que se ha formalizado el acuerdo, ningún ministro ha pedido la palabra para expresar públicamente su rechazo. Sin embargo, a su llegada al encuentro, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que España votaría en contra de esta iniciativa.

"Yo creo que no estamos solos, pero ese no es el debate. El debate es mantener una postura concreta, seria, razonada y en el tiempo", ha dicho Marlaska para justificar su decisión.

El ministro ha subrayado que "España está absolutamente involucrada en la lucha contra la inmigración irregular", pero que al mismo tiempo defiende los valores fundamentales de la UE, en particular los derechos humanos de los migrantes.

"Hay muchas cosas sobre las que se puede negociar, se puede llegar a acuerdos; pero cuestiones de valores, yo creo que eso es una línea roja para nosotros", asegura Marlaska.

En contraste, la gran mayoría de Gobiernos europeos sostiene que el reglamento de retorno permitirá mejorar la tasa de repatriaciones de migrantes irregulares (que ahora apenas llega al 20%), en particular de aquellos que presentan un riesgo para la seguridad.

La norma en cuestión introduce la posibilidad legal de devolver a un país tercero (distinto al de origen) a personas que se encuentran ilegalmente en la UE y han recibido una decisión final de retorno, sobre la base de un convenio concluido de forma bilateral o a nivel de la UE.

Es decir, se trata de un modelo de "geometría variable" que puede ser usado por los Gobiernos interesados y descartado por el resto.

En paralelo, los ministros del Interior de los 27 -también con el voto en contra de España- han aprobado también el reglamento sobre "países terceros seguros", que permitirá a los Estados miembros deportar a migrantes a países extracomunitarios para tramitar allí sus peticiones de asilo, incluso aunque no tengan ningún vínculo con ellos ni hayan transitado por su territorio para llegar a Europa.

Bastará con que el Estado miembro en cuestión -o la Unión Europea en su conjunto- hayan firmado un convenio similar al que la Italia de Meloni tiene con Albania.

Marlaska ha expresado “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los centros de retorno, que además podrían provocar un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.

Al Gobierno de Sánchez tampoco le gusta que el reglamento no establezca el reconocimiento obligatorio en toda la UE de las decisiones de expulsión emitidas en cualquier Estado miembro, ya que se mantendrá la voluntariedad actual y la fragmentación del sistema.

El ministro del Interior también ha protestado por la disposición del reglamento que permite mantener a los migrantes en detención durante un periodo de dos años, prorrogable en plazos sucesivos de seis meses. España considera que este sistema equivale a una detención indefinida.

El nuevo reglamento impone a los migrantes la obligación de cooperar con las autoridades nacionales durante todo el procedimiento de retorno. En caso de incumplimiento, los migrantes sufrirán sanciones adicionales como multas, detención o ampliación del periodo de detención.

Las deportaciones forzosas serán obligatorias cuando un migrante que se encuentra ilegalmente en la UE no coopera, se fuga a otro Estado miembro, no se marcha de la UE en la fecha límite establecida para la salida voluntaria o plantea un riesgo para la seguridad.

"Estamos experimentando un alto flujo de migrantes irregulares y nuestros países están bajo presión. Miles de personas se ahogan en el Mediterráneo o sufren abusos a lo largo de las rutas migratorias, mientras los traficantes de personas acumulan fortunas", ha dicho el ministro del Interior danés, Rasmus Stoklund, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.

"Esto demuestra que el sistema actual genera incentivos perversos y un fuerte efecto llamada, difíciles de eliminar. Dinamarca y la mayoría de los Estados miembros de la UE han defendido la idea de tramitar las solicitudes de asilo en terceros países seguros, con el fin de reducir los incentivos para emprender viajes peligrosos hacia Europa", ha señalado Stoklund.

Países seguros

La tercera pieza de legislación migratoria que han aprobado este lunes los ministros del Interior es una lista común europea de países de origen considerados seguros. Las solicitudes de asilo de ciudadanos de estos países se tramitarán en la UE de forma acelerada porque con carácter general serán denegadas.

En este caso, España no ha votado en contra. La lista está formada por todos los países candidatos a entrar en la UE, a los que hay que sumar Colombia, Marruecos, Túnez, Kosovo, Bangladesh, India y Egipto.

Los tres reglamentos -retorno, países de origen seguros y países terceros seguros- todavía deben negociarse y ser aprobados por el Parlamento Europeo, aunque es improbable que haya cambios importantes.

Finalmente, los ministros del Interior han alcanzado un acuerdo político sobre la reserva de solidaridad que estará disponible en 2026 para los países que sufren una elevada presión migratoria: España, Italia, Grecia y Chipre. Se trata de una de las principales novedades del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo que se aprobó en presidencia española de la UE.

Los ministros del Interior se han comprometido a repartirse 21.000 demandantes de asilo o a realizar una contribución financiera total de 420 millones de euros. Cada Estado miembro tendrá libertad para decidir si acoge a migrantes o si opta por una compensación en dinero.

Al estar bajo presión migratoria, España no tendrá que contribuir sino que se beneficia de estas ayudas. No obstante, Marlaska se ha abstenido en la decisión por considerar insuficiente la oferta.

La ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz, que también ha asistido a la reunión de Bruselas, ha defendido la apuesta del Gobierno de Sánchez por una "visión humanista de la política migratoria".

"España es buena prueba de que es perfectamente compatible una gestión eficaz de la política migratoria sin perder de vista el poner en el centro los derechos humanos", ha dicho Saiz.