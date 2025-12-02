La UE redobla la presión sobre Bélgica para que acepte enviar a Ucrania los fondos rusos: "Es la mejor solución"

La mayoría de los ministros de Defensa de la UE respaldan el uso de estos fondos para ayudar a Ucrania a continuar su lucha y evitar que Rusia gane terreno.

El plan contempla un crédito de 140.000 millones de euros financiado con activos rusos inmovilizados en Euroclear, pero el gobierno belga lo considera una expropiación ilegal.

Bélgica bloquea el plan por temor a represalias rusas y advierte sobre posibles riesgos para la estabilidad financiera de la UE y el euro.

La Unión Europea presiona a Bélgica para que acepte enviar a Ucrania los fondos rusos congelados, con el objetivo de mantener el apoyo financiero a Kiev.

Mientras el negociador de Donald Trump, Steve Witkoff, se reúne nuevamente con Vladímir Putin en Moscú, la Unión Europea intensifica la presión sobre Bélgica para que acepte enviar a Ucrania los fondos rusos congelados, con el fin de garantizar que el Gobierno de Volodímir Zelenski sea capaz de resistir las presiones de Washington y Moscú para rendirse.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto un crédito de 140.000 millones de euros para Ucrania, financiado con los activos del Banco de Rusia inmovilizados desde el estallido de la guerra en la compañía de servicios financieros Euroclear, con sede en Bruselas. Pero Bélgica lo bloquea por miedo a que las represalias de Moscú recaigan únicamente sobre su territorio.

Durante la reunión de ministros de Defensa de los 27 celebrada este lunes en Bruselas, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha defendido seguir adelante con este 'préstamo de reparaciones' por considerar que se trata de la "mejor solución" para mantener a flote a Kiev.

"Envía un triple mensaje muy potente: a Ucrania, de que estamos aquí para ayudarles a defenderse; un segundo mensaje a Moscú, de que no pueden resistir más tiempo que nosotros; y un tercer mensaje también a Washington, de que estamos tomando medidas muy firmes y creíbles", sostiene Kallas.

El primer ministro belga, Bart de Wever, envió la semana pasada una incendiaria carta a Von der Leyen en la que alega que "el plan propuesto de préstamo de reparaciones es totalmente equivocado".

Esta iniciativa podría percibirse internacionalmente como una "expropiación ilegal", y por tanto como una "violación del Estado de derecho, de la inmunidad soberana y de los derechos de propiedad", asegura De Wever.

"Esta percepción podría reducir el interés por mantener o adquirir bonos de la UE, lo que elevaría los rendimientos y aumentaría los costes de endeudamiento de los Estados miembros, además de minar la confianza en Euroclear", prosigue la misiva.

"Es probable que los inversores exijan primas más altas para compensar el mayor riesgo de expropiación. Esto amplificaría los riesgos sistémicos para Euroclear y, por extensión, para los mercados financieros de la UE, pudiendo desencadenar una crisis sistémica y desestabilizar al propio euro", sostiene el primer ministro belga.

Todos estos argumentos ya los había esgrimido De Wever en el pasado, pero en su última carta añade uno nuevo que golpea directamente la línea de flotación de Bruselas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, conversa con la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, durante la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

"Avanzar apresuradamente con el plan de préstamo de reparaciones tendría, como daño colateral, que nosotros, como UE, estaríamos efectivamente impidiendo alcanzar un eventual acuerdo de paz", afirma.

"Debemos entender que Bélgica está bajo mucha presión. Esto es muy evidente", ha dicho la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al ser preguntada por la carta de De Wever.

"De ninguna manera menosprecio las preocupaciones de Bélgica, pero podemos abordarlas. Podemos asumir esos riesgos juntos y necesitamos trabajar en una solución viable para seguir adelante con el préstamo de reparaciones", insiste Kallas.

El resto de ministros de Defensa que han hablado también han apoyado enviar al Gobierno de Zelenski los activos rusos congelados. "Ya es hora de usar el préstamo de reparaciones para apoyar a Ucrania, porque los ucranianos necesitan los recursos financieros para continuar su lucha", ha dicho el representante sueco, Pal Jonson.

"Necesitamos usar los activos congelados para garantizar no solo que Ucrania tenga apoyo suficiente ahora, sino también en los próximos años. Porque si Putin siente que el apoyo a Ucrania disminuye y él está ganando terreno cada día, continuará su agresión", señala el ministro de Defensa holandés, Ruben Brekelmans.

"La única forma de cambiar sus cálculos es garantizar que haya un apoyo sólido pero también a largo plazo para Ucrania. Esto podemos lograrlo por un lado con ayuda bilateral, pero también necesitamos los activos congelados", ha insistido.

El plan de paz original de 28 puntos de Trump -que todo el mundo en Bruselas interpretó como una capitulación de Kiev- preveía invertir 100.000 millones de dólares de los activos congelados rusos en "iniciativas lideradas por EUU para reconstruir e invertir en Ucrania, con EEUU recibiendo el 50% de los beneficios de esta operación".

El interés de Washington por apropiarse de los fondos del Banco de Rusia congelados en Europa es otro factor que empuja a Bruselas a actuar con rapidez para frenar a Trump.

Tras mantener una conversación telemática con Zelenski, Emmanuel Macron y otros líderes europeos, la presidenta Von der Leyen ha anunciado que presentará esta misma semana la propuesta legislativa para dar cobertura al préstamo de reparaciones.

"Seguimos unidos detrás de un acuerdo de paz que haga justicia a Ucrania. Uno que defienda plenamente la soberanía de Ucrania y contemple las garantías de seguridad necesarias", ha escrito en su cuenta de X.

Por su parte, la jefa de la diplomacia comunitaria ha expresado su desconfianza sobre las gestiones del enviado de Trump en Moscú, aunque sin citarle directamente.

"Tengo miedo de que toda la presión recaiga sobre la víctima, es decir, que Ucrania tenga que hacer concesiones y asumir obligaciones, mientras que, para lograr la paz, no debemos perder de vista que fue Rusia quien inició esta guerra, quien la continúa y quien está atacando diariamente la infraestructura civil para causar el mayor daño posible", ha dicho Kallas.

"Sí, tengo miedo de que toda la presión se ponga sobre el lado más débil, porque esa es la vía más fácil para detener la guerra si Ucrania se rinde. Pero esto no beneficia a nadie: ni a Ucrania, ni a la Unión Europea, ni a la seguridad global en general", alega.

"La Carta de las Naciones Unidas establece que no se pueden cambiar las fronteras por la fuerza. Si esto tiene éxito, lo veremos repetirse en otras partes del mundo. Entonces veremos que quien tiene el poder se lleva lo que quiere, algo que no resulta bueno para la mayoría de los países del planeta", ha denunciado.