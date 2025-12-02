Putin proclama la captura de Pokrovsk tras un año de lucha feroz para presionar a Ucrania en las negociaciones de paz

Vladímir Putin este lunes en un vídeo compartido por el Kremlin de su visita a una comandancia militar. Reuters

Horas antes de una reunión que se antoja clave para la resolución diplomática a la guerra de Ucrania, Vladímir Putin ha querido protagonizar una operación de propaganda y ha celebrado la captura de la ciudad de Pokrovsk. Tras una sangrienta batalla por la urbe del Donetsk que se ha saldado con miles de bajas, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia ha informado al líder del Kremlin sobre los avances en el terreno, si bien tanto Kiev como los canales que monitorean el conflicto llevan días negando la caída total de la plaza.

"Las fuerzas de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) y continúan aniquilando las unidades del enemigo en Dimitrov (Mirnograd, ciudad satélite de Pokrovsk)", señaló Valeri Guerásimov durante una visita de Putin a la comandancia militar de las tropas rusas que combaten en Ucrania, transmitida por la televisión pública.

El autócrata ruso, vestido de uniforme militar, agradeció a los militares la captura de Pokrovsk, ciudad que sus soldados trataban de rendir desde mediados de 2024, y destacó la importancia de este sector del frente ucraniano ya que "permitirá la solución de todas las principales misiones planteadas desde el principio cuando comenzamos la operación militar especial".

Map showing geolocations of Russian troops north and northeast of Pokrovsk from @Deepstate_UA. They say that Russian forces are setting up ambushes, mining, and building engineering obstacles in the area between Rivne and Krasny Lyman (to the north and west of Myrnohrad).… https://t.co/X5ffcJMFBM pic.twitter.com/CgOIYLeO3z — Rob Lee (@RALee85) December 1, 2025

La caída de Pokrovsk, de confirmarse, le daría a Moscú una plataforma para avanzar hacia el norte, hacia las dos ciudades más grandes que quedan bajo control ucraniano en la región de Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk. Sería la victoria más importante de Rusia desde la conquista de Adiivka a principios del año pasado.

Kiev no ha reaccionado a las palabras de Putin, pero sí ha insistido en que en las últimas semanas sus fuerzas han estado conteniendo a los grupos de infiltración rusos en el norte de una ciudad que tenía una población antes de la guerra de más de 60.000 personas y está ubicada cerca de la única fuente de minerales de carbón de coque de Ucrania. Los canales rusos están compartiendo vídeos de soldados supuestamente en el centro de Pokrovsk.

#NewsMap

After four months of intense urban fighting, the Russian invasion army captured the center of #Pokrovsk.

It now has a presence in all areas of the city, which the Kremlin yesterday declared as “liberated”. The partial siege of the town lasted more than one year. pic.twitter.com/E5WCQg4kJc — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) December 2, 2025

La supuesta captura de la ciudad ocurre mientras Estados Unidos acelera los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz para Ucrania. Putin tiene previsto reunirse el martes por la tarde en el Kremlin con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, para discutir un posible borrador del plan de paz después de su encuentro con la delegación ucraniana.

Desde el Centro Ucraniano para la Lucha contra la Desinformación han advertido que las proclamas propagandísticas del jefe del Kremlin están dirigidas "exclusivamente para la audiencia occidental" y para reforzar su posición en la mesa de negociaciones. El jefe de este organismo ha subrayado que Vovchansk, otra ciudad que Rusia asegura haber capturado, sigue bajo control de las fuerzas ucranianas, aunque no se ha pronunciado sobre Pokrovsk.

El comandante de la agrupación militar Centro, Valeri Solodchuk, detalló a Putin por su parte que las tropas rusas tratan ahora de acabar con los soldados enemigos que todavía se encuentran en Pokrovsk y Mirnograd, su ciudad satélite.

Russia claims its forces have seized control of the strategic eastern city of Pokrovsk, presenting it as a major advance on the Ukrainian front. pic.twitter.com/EAwZsAD0y0 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 2, 2025

Andréi Ivanáev, comandante de la agrupación militar Este, comentó la situación en otras zonas del frente. En Zaporiya, donde el Ejército ruso ha logrado significativos avances en las últimas semanas, las tropas rusas alcanzaron el río Gaichur y comenzaron la batalla por Huliaipole, importante bastión ucraniano en esta región.

Según la plataforma ucraniana DeepState, Rusia conquistó en noviembre 505 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Precisamente el 40% de los avances se ha registrado en la región de Zaporiyia. Durante noviembre, las fuerzas de Putin solo habían logrado ocupar 267 kilómetros cuadrados.