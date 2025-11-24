La UE avisa de que aún quedan puntos por corregir en el plan de Trump para Ucrania y seguirá sosteniendo a Zelenski

La UE exige que cualquier aspecto del plan de Trump que afecte a temas europeos, como sanciones o activos rusos congelados, sea decidido exclusivamente por las instituciones europeas.

Los líderes europeos reafirman su apoyo político, militar y económico al gobierno de Volodímir Zelenski, y planean asegurar la financiación de Ucrania durante al menos los próximos dos años.

La UE insiste en que no aceptará modificaciones forzadas de fronteras ni limitaciones al tamaño del Ejército ucraniano, ya que eso supondría un riesgo para la seguridad europea.

La Unión Europea considera que el plan de paz de Donald Trump para Ucrania aún requiere correcciones, especialmente en lo relativo a la integridad territorial y la soberanía militar de Ucrania.

Tras una reunión de emergencia de algo más de dos horas, los líderes de la Unión Europea han avisado este lunes que todavía quedan puntos por corregir en el plan de paz de Donald Trump para Ucrania -cuya versión original fue rechazada por Bruselas por considerar que forzaba a Kiev a rendirse ante Rusia- y han anunciado que seguirán trabajando para lograr un resultado aceptable.

En particular, la UE insiste en que no se puede aceptar una modificación de las fronteras de Ucrania por la fuerza, ni tampoco se puede imponer un límite al tamaño de su Ejército, puesto que esto facilitaría una nueva agresión por parte de Vladímir Putin y pondría en riesgo de nuevo la seguridad de todo el continente.

Los dirigentes comunitarios han insistido además en que todos los aspectos del plan de Trump que afectan directamente a la UE, como las sanciones contra Moscú, la posible entrada de Ucrania al club o los fondos estatales rusos congelados en el continente, deben ser consultados y decididos por los propios europeos.

Finalmente, la UE se compromete a seguir sosteniendo al Gobierno de Volodímir Zelenski ocurra lo que ocurra en las negociaciones de paz, con apoyo político, militar y económico. En este sentido, los líderes se han comprometido a aprobar en diciembre una solución que garantice la financiación de Kiev durante los dos próximos años.

La reunión de emergencia se ha celebrado tras las intensas negociaciones de este domingo en Ginebra entre representantes de Ucrania y Estados Unidos, a las que también asistieron altos funcionarios de Francia, Alemania, Reino Unido, la Comisión y el Consejo Europeo.

Al término de la jornada, EEUU y Ucrania publicaron un comunicado conjunto en el que hablan de "progresos significativos", sin dar ningún detalle. Durante el domingo circularon varios documentos que se vendieron como "contrapropuestas" de la UE al plan de Trump, aunque ninguna de las partes ha reconocido la veracidad de estos textos.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, también presente en Ginebra, desactivó además el ultimátum de Trump, que había exigido a Zelenski que diera una respuesta a su plan antes del próximo jueves, en que se celebra el Día de Acción de Gracias en EEUU. Rubio asegura que el plazo puede alargarse.

La reunión de emergencia de los 27 se ha celebrado este lunes en Luanda (Angola), en los márgenes de la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Un total de 10 dirigentes han participado de forma presencial -entre ellos el español Pedro Sánchez, el alemán Friedrich Merz, el polaco Donald Tusk o la italiana Giorgia Meloni-, mientras que el resto se han conectado por videoconferencia.

Los resultados del encuentro los han presentado la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, en una breve declaración conjunta en la que no han aceptado preguntas. Eso significa que no ha habido consenso para aprobar una declaración a 27, probablemente por la oposición del húngaro Víktor Orbán.

"Estados Unidos y Ucrania nos informaron de que las conversaciones (en Ginebra) fueron constructivas y de que se logró progreso en varios asuntos. Acogemos con satisfacción este avance. Quedan algunos temas por resolver, pero la dirección es positiva", ha dicho Costa, que ha aplaudido los "esfuerzos" de Zelenski y Trump.

"También está claro que los temas que afectan directamente a la UE, como sanciones, ampliación o activos inmovilizados, requieren la plena participación y decisión por parte de la UE", ha subrayado el presidente del Consejo Europeo.

"Estamos preparados para seguir apoyando este proceso, trabajando estrechamente dentro de la Unión Europea y en estrecha coordinación con Ucrania, Estados Unidos y la OTAN", ha agregado.

"Aunque queda trabajo por hacer, ahora existe una base sólida para avanzar", sostiene la presidenta Von der Leyen.

"Estos son nuestros principios europeos fundamentales de cara al futuro: el territorio y la soberanía de Ucrania deben ser respetados. Solo Ucrania, como país soberano, puede tomar decisiones respecto a sus fuerzas armadas; la elección de su destino está en sus propias manos", ha subrayado la presidenta de la Comisión.

Von der Leyen ha planteado además "la difícil situación de los niños ucranianos secuestrados y desaparecidos. Cada uno de ellos debe volver a casa".

En cuanto al sostén a Ucrania, Costa ha resaltado que "la UE está comprometida a seguir proporcionando al presidente Zelenski todo el apoyo que necesite: diplomático, militar y económico".

"Esto se refiere en particular al apoyo financiero a Ucrania. Como recordarán, nos comprometimos a cumplir con ello en octubre. Y lo haremos en el Consejo Europeo de diciembre", ha insistido.

"La paz no puede ser una tregua temporal, debe ser una solución duradera. Ucrania ha elegido Europa, y Europa estará al lado de Ucrania", afirma el presidente del Consejo Europeo.

Tanto Costa como el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, han conversado con el propio Zelenski antes de la cumbre en Luanda. El finlandés ha sido mucho más pesimista en la valoración de la situación. "Las negociaciones han supuesto un avance, pero todavía quedan cuestiones importantes por resolver", ha dicho.

La siguiente etapa se recorrerá mañana, con una reunión por videoconferencia de los países de la coalición de voluntarios que se han comprometido a garantizar la seguridad de Ucrania tras una eventual tregua. El plan original de Trump prohíbe la presencia de tropas europeas en territorio ucraniano, lo que impediría estos esfuerzos.