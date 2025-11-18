Polonia señala a dos ucranianos por el sabotaje de su vía férrea y advierte de una escalada en las "amenazas terroristas" de Rusia

Las claves nuevo Generado con IA Polonia acusa a dos ucranianos vinculados con la inteligencia rusa de sabotear una vía férrea clave para el envío de ayuda militar a Kiev. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha elevado el nivel de alerta ante amenazas terroristas y ha desplegado 400 efectivos para proteger infraestructuras ferroviarias. El sabotaje, realizado con un artefacto explosivo, se considera el más grave desde el inicio de la invasión de Ucrania y buscaba generar caos y sentimientos antiucranianos en Polonia. Desde enero de 2024, Polonia ha detenido a 55 personas por acciones de sabotaje atribuidas a servicios extranjeros, principalmente siguiendo instrucciones de Moscú.

Dos ucranianos con vínculos con los servicios de inteligencia rusos son los responsables del sabotaje a una línea de tren clave para el envío de ayuda militar a Kiev. Así lo ha anunciado este martes el primer ministro polaco Donald Tusk en una comparecencia parlamentaria, revelando que los sospechosos entraron y lograron huir a través de la frontera con Bielorrusia. Uno de ellos ya había sido juzgado in absentia por acciones similares por un tribunal de Lviv.

El mandatario polaco, ante esta coyuntura, ha tomado la decisión de elevar el nivel de alerta ante las "amenazas terroristas" en ciertas zonas del país. Además, ha ordenado el despliegue de 400 efectivos de las Fuerzas de Defensa Territorial para inspeccionar los raíles y la infraestructura crítica ferroviaria y evitar así nuevos ataques.

Tusk ha denunciado durante su discurso que el sabotaje "no tiene precedentes" y que "tal vez es el más serio desde el inicio de la invasión de Ucrania". Además, ha reconocido que las consecuencias del ataque podrían haber sido mucho más graves si no llegar a ser por la mala ejecución de los sospechosos.

El incidente se registró en la madrugada del pasado sábado, cuando un artefacto explosivo activado por cable dañó las vías de la ruta Varsovia-Lublin cerca la localidad de Mika, al este del país. Además, se detectó un "socavón" que había desviado los raíles en otro punto de ese tendido, varios desperfectos que afectaban al sistema de alimentación eléctrica y una cámara de vídeo.

Donald Tusk ha subrayado que Moscú, con este tipo de acciones, pretende generar "desorganización, caos, pánico, especulación, incertidumbre" e "incitar sentimientos antiucranianos". "Esto es particularmente peligroso en países como Polonia, donde ya tenemos suficientes cargas que soportar debido a que los refugiados ucranianos son más de un millón", ha incidido.

"Estos actos de sabotaje y las acciones de los servicios rusos en toda Europa, no solo en Polonia, lamentablemente están cobrando fuerza. Nos enfrentamos a una escalada", ha valorado.

El ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, ha recordado que Varsovia se enfrenta a actos de sabotaje ejecutados "por encargo de servicios extranjeros" desde enero de 2024, unos hechos por los que hasta ahora se ha detenido a 55 personas por planear o ejecutar sabotajes. En algunos casos se ha confirmado que seguían instrucciones de Moscú.

