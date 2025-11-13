Alemania reinstala la 'mili': sorteará plazas obligatorias entre los mayores de 18 si los voluntarios no son suficientes

La invasión rusa de Ucrania desempolvó los viejos debates sobre la necesidad de establecer el servicio militar obligatorio en los países europeos y, aunque no ha sido el primer Estado continental en tomar cartas en el asunto, Alemania ha dado este jueves un paso que tendrá enormes implicaciones para el resto.

Los partidos que conforman la coalición de gobierno alcanzaron de madrugada un acuerdo definitivo para reformar el servicio militar. Democristianos y socialdemócratas necesitaron varios meses —y varios intentos— para fijar una posición común sobre un asunto espinoso.

Según los portavoces parlamentarios de la CDU/CSU, Jens Spahn, y del SPD, Matthias Miersch, el servicio militar seguirá siendo voluntario, siempre y cuando se presenten suficientes voluntarios, claro.

Según el plan trazado por la coalición rojinegra, las Fuerzas Armadas (Bundeswehr) deberán alistar a 80.000 nuevos soldados el próximo año. La reforma tiene como objetivo que el Ejército disponga de 260.000 efectivos permanentes y otros 200.000 reservistas para 2035.

La medida se enmarca en los planes del canciller Friedrich Merz de convertir a la Bundeswehr en “el ejército convencional más fuerte de Europa” para hacer frente a la Rusia de Vladímir Putin, que, aunque lento, mantiene su avance en el frente oriental de Ucrania.

En caso de no alcanzar la marca, establecida en base a los compromisos adquiridos con la OTAN, los socios de coalición se han comprometido a reactivar la obligatoriedad del servicio militar, suspendida en 2011.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha querido dejar claro que la activación de la obligatoriedad en caso de no cumplir los objetivos no será automática. Antes será necesario aprobar una ley nueva en el Bundestag.

Pistorius subraya que esta salida sería, más bien, un "último recurso", una última bala en la recámara para mantener a flote la reforma. De hecho, el dirigente socialdemócrata tumbó el pasado mes de octubre un borrador similar que contemplaba celebrar sorteos automáticos de conscripción para cubrir las vacantes de personal en el Ejército.

La gran pregunta que se hacen ahora los jóvenes alemanes es qué sucederá si regresa el servicio militar obligatorio. En ese escenario, todavía hipotético, las autoridades realizarán un sorteo entre todos los jóvenes —considerados aptos tras ser sometidos a un examen médico obligatorio— para decidir quién empuñará las armas.

La reforma alcanzada este jueves, que no entrará en vigor hasta el primer día de enero del próximo año, establece, además, que las personas nacidas a partir del año 2008 recibirán un cuestionario para conocer su disposición a servir en las Fuerzas Armadas.

Los varones estarán obligados a responder. Las mujeres, en cambio, no. Además, todos los hombres de 18 años tendrán la obligación de someterse al citado examen médico de aptitud militar, "una prueba de aptitud física gratuita del Estado", en palabras del democristiano Henning Otte, delegado para las Fuerzas Armadas en el Bundestag.

Los reclutas que sirvan más de doce meses pasarán a ser considerados "soldados temporales". Quienes sirvan menos tiempo serán, en cambio, "voluntarios del servicio militar".

La remuneración de quienes presten servicio aumentará de forma significativa. De entrada, los voluntarios percibirán unos 2.600 euros al mes. Después de cumplir el primer año de servicio, además, las autoridades concederán una subvención para obtener el permiso de conducir de automóvil y camión.

"Tendremos más compromiso dentro de la voluntariedad", comentó Spahn, quien celebró haber acordado "una ley muy, muy buena". Los democristianos, como verbalizó el jefe del grupo regional de la CSU, Alexander Hoffmann, pretenden que la Bundeswehr vuelva a ocupar un lugar central en la sociedad.

Pistorius pretende hacer hincapié en "lo atractivo, necesario y útil que es el servicio en la Bundeswehr". "Otros países europeos, especialmente del norte, demuestran que el principio de voluntariedad funciona cuando va acompañado de atractivo, y espero que en nuestro país ocurra exactamente lo mismo", declaró.

"No hay motivo de preocupación ni de miedo", añadió en este sentido el titular de Defensa. "Cuanto más capaces sean nuestras Fuerzas Armadas para disuadir y defender —gracias al armamento, la formación y el personal—, menor será la probabilidad de que lleguemos a participar en un conflicto".