La Fiscalía de Milán investiga los 'safaris humanos' durante el sitio de Sarajevo: italianos que pagaron para disparar a civiles

Una denuncia presentada por el escritor Ezio Gavazzeni y los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini motivó este lunes la apertura de una causa judicial en los tribunales italianos sobre los denominados 'safaris de la muerte', viajes de ocio a la Sarajevo sitiada por la artillería serbobosnia de principios de los noventa que decenas de ciudadanos transalpinos emprendieron para disparar contra población civil indefensa.

"La documentación incluye las pruebas que han permitido abrir esta investigación y revela que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo, pasando por Trieste, para matar a personas asediadas", sostiene Brigida en declaraciones recogidas por Efe. El letrado aclara que la denuncia no plantea nombres de ciudadanos concretos, sino que se centra en exponer aquellos viajes con documentos que presuntamente prueban su organización o testimonios de soldados o de servicios de inteligencia.

La Fiscalía de Milán tampoco revelará quién realizó esa clase de viajes macabros a Sarajevo durante el asedio. Nadie conocerá la identidad de los "turistas de guerra" italianos, aunque Brigida subraya que la denuncia incluye "elementos que podrían permitir la identificación de las personas que cometieron estos crímenes monstruosos".

El fiscal milanés Alessandro Gobbis instruye la causa y tratará de localizar a los ciudadanos que quisieron jugar a la guerra. Analizará la tesis de los denunciantes, que sostienen que, durante el asedio, decenas de italianos decidieron apostarse como francotiradores en las colinas que rodean Sarajevo para abrir fuego contra civiles. El único fin era pasarlo bien.

"Estamos hablando de personas que viajaban para matar a gente los fines de semana. Hablar de 'safaris de la muerte' da escalofríos", lamenta Brigida. El tribunal parece tener claro el perfil de estos "turistas". Son simpatizantes —o dirigentes políticos— de extrema derecha fanáticos de las armas.

El primer testigo cuyo testimonio escuchará Gobbis es el de un antiguo agente secreto bosnio, que vivió y escuchó aquellos hechos durante una masacre donde murieron un total de 11.541 civiles, incluidos 1.601 niños. El delito que baraja la sala es el de homicidio múltiple con los agravantes de "motivos abyectos" y "crueldad" para que los hechos no prescriban.

No es la primera vez que la 'caza de civiles' en Sarajevo por parte de ociosos ciudadanos extranjeros llega a los tribunales. Un claro ejemplo es el documental Sarajevo Safari (2022) del director esloveno Miran Zupanič, que muestra sin revelar sus nombres cómo estos ‘cazadores’ provenían no sólo de Italia, sino también de otros países como Estados Unidos o Rusia.

De hecho, es posible que el propio Zupanič preste testimonio en el tribunal de Milán. Ya en noviembre de 2022, la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina se abrió a analizar las informaciones de esta película tras una denuncia interpuesta por Benjamina Karić, entonces alcaldesa de Sarajevo.

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó a cadena perpetua a los líderes políticos y militares serbobosnios, Radovan Karadžić y Ratko Mladić, por crímenes de guerra como el sitio de Sarajevo, donde fueron asesinados unos 6.000 civiles.