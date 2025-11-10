Sarkozy, en libertad sólo 20 días después de entrar en prisión por financiación ilegal de su campaña electoral de 2007

Sarkozy el pasado 21 de octubre camino a la prisión de la Santé para cumplir su condena de cinco años de cárcel. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal de Apelación de París ha concedido la libertad condicional a Nicolas Sarkozy tras solo 20 días en prisión por financiación ilegal de su campaña electoral de 2007. Sarkozy permanecerá bajo libertad vigilada, con prohibición de salir de Francia y de contactar con otros acusados y el ministro de Justicia. El expresidente francés denunció durante su encierro haber sido víctima de una "manipulación" y calificó su estancia en prisión como una "pesadilla". Durante su reclusión, Sarkozy estuvo en aislamiento, bajo estrictas medidas de seguridad y acompañado por agentes debido a amenazas sobre su persona.

El Tribunal de Apelación de París ha anunciado este lunes la puesta en libertad condicional de Nicolas Sarkozy, que saldrá esta misma tarde de la prisión de La Santé en la que ingresó el pasado 21 de octubre.

El expresidente de Francia estará bajo libertad vigilada, que incluye la prohibición de salir de Francia.

Además, también tiene prohibido contactar con el resto de acusados así como con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien le visitó en la cárcel la semana pasada. Esta reunión provocó fuertes críticas, especialmente entre los magistrados.

Visiblemente nervioso y algo emocionado tras conocer el anuncio, el expresidente no quiso hacer ningún comentario después de que el juez le diese la palabra.

En su alegato por videoconferencia antes de conocer esta decisión, Sarkozy ha calificado de "pesadilla" su estancia en prisión, donde ingresó para cumplir una condena de cinco años por financiar ilegalmente la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del excéntrico dictador libio Muamar el Gadafi.

"Es duro, muy duro. Seguramente lo es para cualquier detenido. Diría incluso que es agotador", ha declarado Sarkozy desde La Santé. También ha denunciado haber sido víctima de "una manipulación" en el caso que investiga la financiación libia de su campaña electoral.

20 días en prisión

Sarkozy entró en prisión el 21 de octubre denunciando ser víctima de un "escándalo judicial" que ha "humillado" a Francia. El antiguo dirigente conservador, que se convirtió en el primer expresidente de Francia en entrar en la cárcel, siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.

Más que la condena en sí, lo que causó asombro fue la orden de arresto que lo enviaba a prisión, sin posibilidad de apelación, bajo el argumento de la "excepcional gravedad de los delitos" .

Sarkozy, que lleva encarcelado 20 días y, ante el tribunal, ha vuelto a denunciar este lunes "una manipulación" en relación a los documentos que implicaban a hombres de confianza de su gabinete con el régimen del ya fallecido dictador libio Muamar Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales francesas de 2007, que ganó.

El que fuera jefe de Estado francés entre 2007 y 2012 ha respondido a preguntas del Tribunal de Apelación por videoconferencia, acompañado por dos de sus abogados, y con evidentes signos de nerviosismo y fatiga.



Vestido con una chaqueta azul marino, el dirigente conservador intentó aclarar a los jueces que no hay un riesgo de fuga que justifique la prisión y buscó conmoverlos describiendo la cárcel como una "pesadilla" y "algo muy duro y agotador".

Tras su declaración, la Fiscalía francesa solicitaba su puesta en libertad bajo medidas de control judicial.

A las 13:30 horas de este lunes, el Tribunal de Apelación de París, decretaba la liberación condicional de Sarkozy y sus abogados han solicitado su puesta en libertad inmediata.

Está previsto que abandone la prisión de La Santé esta misma tarde.

'Escoltado' por dos agentes

Durante su estancia en la cárcel, el expresidente francés ha estado acompañado por dos agentes de seguridad instalados en una celda contigua "ante las amenazas que pesan sobre él", según reveló hace unos días el ministro de Interior, Laurent Nuñez.

Con el objetivo de garantizar su seguridad, la dirección de La Santé le recluyó en el módulo de aislamiento, considerada la zona VIP de la prisión y donde suelen encarcelar a empresarios, políticos y otros famosos.

En todo momento ha estado en una celda individual pese a que las cárceles francesas son unas de las más súperpobladas de Europa.

Su día a día lo ha pasado en un espacio de unos nueve metros cuadrados, equipado con una cama individual de metal anclada al suelo, un baño con ducha, un pequeño escritorio, un hornillo y un radiador.

Tenía, además, un teléfono fijo, con acceso restringido a 10 números aprobados por el juez, que podía usar en cualquier momento. Todas las llamadas quedaron registradas y se han puesto a disposición del tribunal.

En estos 20 días, Sarkozy ha podido salir de su celda dos veces al día, una hora cada vez. En cuanto a las visitas, tenía estipulado recibir tres a la semana de familia o amigos, con una duración de media hora. El contacto con sus abogados era ilimitado.