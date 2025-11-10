Un delfín se cuela en las aguas de Venecia situadas frente a la plaza de San Marcos para sorpresa de vecinos y turistas

Las claves nuevo Generado con IA Un delfín mular, apodado Mimmo, ha sido avistado varias veces nadando en la laguna de Venecia, incluso cerca de la famosa Plaza de San Marcos, sorprendiendo a vecinos y turistas. Las autoridades y colectivos animalistas han lanzado la campaña Save the Dolphin para pedir que Mimmo sea trasladado a un entorno más seguro, debido al intenso tráfico de barcas y turistas. Expertos señalan que, aunque la presencia de delfines en la laguna no es excepcional, es raro que uno permanezca tanto tiempo en zonas tan concurridas y ruidosas. La Guardia Costera y el equipo Cert vigilan al animal y piden a la ciudadanía mantener distancia y reportar avistamientos, mientras algunas empresas han intentado capitalizar la presencia del delfín organizando tours, lo que ha generado indignación entre colectivos de protección animal.

Venecia está repleta de atractivos turísticos, pero desde hace unos días, un delfín ha captado la atención de quienes visitan la ciudad después de dejarse ver en múltiples ocasiones en la laguna de la monumental ciudad italiana.

El animal es un delfín mular (Tursiops truncatus) y ha sido bautizado como Mimmo. Lejos de temer el ruido y el tránsito de barcas o góndolas, ha sido visto nadando incluso cerca de la Plaza de San Marcos, uno de los lugares más fotografiados del planeta.

Ante el creciente interés de los lugareños y las empresas turísticas, las autoridades y diversos colectivos animalistas han lanzado la campaña Save the Dolphin para pedir que Mimmo sea trasladado a un entorno más seguro.

El delfín ya había sido detectado en la zona en uno de los accesos a la laguna veneciana el pasado mes de julio. Los científicos subrayan que la presencia de delfines en las aguas venecianas no es tan excepcional, pues se trata de una especie que se adapta bien a aguas poco profundas.

Los expertos consideran que lo sorprendente es que el delfín se haya quedado en una zona tan ajetreada, nadando entre barcos o acercándose a las áreas más concurridas de la ciudad.

Las autoridades locales han pedido mantener al menos 50 metros de distancia con el animal a las góndolas y a los vaporetti, autobuses acuáticos que transitan por los canales de la ciudad.

La Guardia Costera está rastreando al animal y ha pedido a la ciudadanía notificar avistamientos en otros puntos distintos a donde ya se deja ver, como San Marcos, la Giudecca o la isla del Lido.



Además de las fotos y vídeos de los turistas, algunas personas le han lanzado objetos o le han perseguido con sus barcas para grabarlo más de cerca. Mimmo se ha convertido en una celebridad y las redes sociales se han llenado de publicaciones y mensajes cariñosos en torno al hashtag #CiaoMimmo.

Algunas empresas han ofrecido tours para salir a las aguas para acercarse al animal, algo que ha despertado la indignación de numerosos colectivos.

La impulsora de la campaña Save the Dolphin, Cristina Romieri, ha recordado que un animal "no es una atracción turística" y ha pedido que se traslade a Mimmo a un "hábitat más saludable".

El Cert, equipo de emergencias para animales marinos vinculado a la Universidad de Padua, está vigilando al animal junto a la Guardia Costera para que vuelva a mar abierto en las mejores condiciones y a la mayor brevedad.