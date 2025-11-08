España, tercer país de la UE que concede más visados a rusos tres años y medio después de la invasión de Ucrania

En 2024, los ciudadanos rusos presentaron 606.600 solicitudes de visado Schengen y se emitieron 541.800 visados, de los cuales España concedió 111.187 permisos.

La UE ha descartado prohibir completamente los visados a ciudadanos rusos por divisiones internas, aunque países nórdicos y del Este presionan para endurecer las restricciones.

La Comisión Europea ha aprobado nuevas normas más estrictas para los visados rusos, prohibiendo los visados de entradas múltiples y obligando a solicitar un nuevo visado para cada viaje.

España es el tercer país de la UE que más visados de corta duración concede a ciudadanos rusos, solo detrás de Francia e Italia, a pesar de la guerra de Ucrania.

Transcurridos más de tres años y medio desde el estallido de la guerra de Ucrania, España figura como el tercer país de la Unión Europea que concede más visados de corta duración a ciudadanos rusos, solo por detrás de Francia e Italia.

Precisamente, la Comisión de Ursula von der Leyen ha aprobado este viernes normas más estrictas sobre visados para los nacionales rusos tras detectar un "aumento de los riesgos de seguridad derivados de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania".

Entre ellos, Bruselas alerta en particular de la "instrumentalización de la migración" por parte del Kremlin, así como de actos de sabotaje o el posible uso indebido de los visados.

En concreto, la UE dejará de conceder a los ciudadanos rusos visados de entradas múltiples. Eso significa que tendrán que solicitar un nuevo visado cada vez que planeen viajar a la UE, lo que permitirá un control estrecho y frecuente de los solicitantes para mitigar cualquier posible riesgo de seguridad.

El objetivo es mitigar las amenazas para el orden público y la seguridad interna, permitiendo al mismo tiempo excepciones en casos justificados y limitados, tales como periodistas independientes y defensores de los derechos humanos, garantizando una aplicación uniforme entre los Estados miembros y evitando la elusión de las normas.

Esta decisión se basa en una evaluación conjunta de los Estados miembros en el marco de la cooperación local Schengen en Rusia y ha sido respaldada de forma unánime en el Comité de Visados.

Sin embargo, la UE no se ha atrevido a dar el paso de prohibir completamente los visados para ciudadanos rusos. Esta medida fue barajada por el Ejecutivo comunitario como parte del decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, pero al final se ha descartado por la división interna.

Mientras los países nórdicos y del Este presionan para suspender o recortar drásticamente los visados a rusos (convencidos de que la mayoría respalda a Vladímir Putin), las grandes potencias de la UE se resisten y defienden mantener abiertos los canales con la sociedad civil.

Pese a las sanciones internacionales y el aislamiento diplomático, los ciudadanos rusos presentaron en 2024 un total de 606.600 solicitudes de visado Schengen para entrar en la UE, cifra que representa un incremento del 16,5% respecto al año anterior.

Los consulados de los Estados miembros emitieron 541.800 visados a ciudadanos rusos, incluidos casi 224.000 visados de entradas múltiples (el 41,3% del total). Eso significa que la tasa de rechazo se sitúa en alrededor del 10%.

En el caso de España, el número de solicitudes de visados rusos en los consulados de Moscú y San Petersburgo ascendió a 125.551, mientras que la cifra final de permisos concedidos asciende a 111.187.

De esta cantidad, 11.349 (alrededor del 10% del total) fueron visados de entradas múltiples, que a partir de ahora quedan prohibidos. Pese a estar en tercera posición en la UE, el número de turistas rusos en España se ha desplomado, ya que en los años previos a la guerra superaba los 600.000 al año.

Por delante de España, los Estados miembros que más visados conceden a ciudadanos rusos son Italia (135.455) y Francia (123.890). Por detrás están Grecia, Alemania o Hungría.

El número total de visados Schengen emitidos a rusos ha caído de más de 4 millones en 2019 a los mencionados 541.800 en 2024.

"La protección de las fronteras exteriores de la UE exige la aplicación de normas de gestión de visados estrictas y exhaustivas", ha destacado el comisario de Asuntos de Interior y Migración, el austriaco Magnus Brunner.

"En virtud de las nuevas disposiciones adoptadas, todas las solicitudes de visado presentadas por nacionales de la Federación Rusa estarán sujetas a procedimientos de verificación reforzados y a mayores niveles de control. Esto contribuirá a la integridad y seguridad del espacio Schengen", asegura Brunner.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha subrayado que "viajar y moverse libremente dentro de la UE es un privilegio, no un derecho garantizado".

"La invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia ha creado el entorno de seguridad más peligroso en Europa en décadas. Nos enfrentamos ahora a perturbaciones sin precedentes provocadas por drones y actos de sabotaje en nuestro propio territorio. Tenemos el deber de proteger a nuestros ciudadanos", señala Kallas.

La UE ya suspendió en 2022 el Acuerdo de Facilitación de Visados con Rusia y adoptó directrices para ayudar a los Estados miembros a dar menor prioridad a los visados para ciudadanos rusos y limitar su expedición, reforzando así la seguridad y el control fronterizo. Pero seguirá permitiendo los visados de una única entrada.