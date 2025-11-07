La falsa Madeleine, una polaca de 24 años, declarada culpable por acosar a los McCann dos años con cartas y llamadas

Las claves nuevo Generado con IA Julia Wandelt, una joven polaca de 24 años, fue declarada culpable de acosar durante más de dos años a la familia de Madeleine McCann mediante cartas, llamadas y mensajes. La jueza impuso a Wandelt seis meses de cárcel y una orden de alejamiento de los McCann, señalando que representa un "riesgo significativo de acoso" futuro para la familia. Wandelt fue absuelta del cargo más grave de acecho, pero se demostró que realizó múltiples intentos de contacto, incluyendo visitas al domicilio de los McCann y el envío de cartas "siniastras". La joven había afirmado ser Madeleine McCann y buscó pruebas de ADN, lo que generó angustia en la familia; sin embargo, el tribunal confirmó que no existe ninguna base válida para su afirmación.

Julia Wandelt, una joven polaca que afirmó falsamente ser Madeleine McCann, fue declarada culpable este viernes de acosar durante más de dos años a la familia de la niña británica desaparecida en 2007 en el Algarve, en el sur de Portugal.

Wandelt, de 24 años, acosó a los padres de Madeleine, Kate y Gerry, incluso a través de correos electrónicos, mensajes y llamadas telefónicas, desde junio de 2022 hasta su arresto el pasado febrero.

La joven polaca estaba acusada asimismo de acechar a la familia McCann causando grave alarma o angustia, si bien fue absuelta de esos cargos, más graves que el de acoso, por el que la jueza le impuso la pena máxima de seis meses de cárcel.

La magistrada, no obstante, recordó que la condenada ha superado ese periodo al permanecer bajo custodia desde que fue arrestada el pasado febrero en el aeropuerto de Bristol (suroeste de Inglaterra).

Wandelt también recibió una orden de alejamiento de Kate y Gerry McCann porque representa un "riesgo significativo de acoso" a la familia "en el futuro", agregó la jueza.

"Se ha confirmado -subrayó- que usted no es Madeleine McCann. No existía ninguna base lógica ni válida para ello. Lo que usted no debió haber hecho fue comportarse como lo hizo con los McCann. Su constante acoso, insistencia y, finalmente, su visita a su domicilio en una oscura noche de diciembre, fueron injustificados".

Junto a la joven polaca, la fiscalía había acusado también por acoso y acecho por enviar cartas y acudir al domicilio de los McCann a la galesa Karen Spragg, de 61 años, quien fue declarada no culpable de todos los cargos y recibió otra orden de alejamiento.

Llamadas y cartas "siniestras"

Durante el juicio, la acusación aportó pruebas de que Wandelt se presentó en repetidas ocasiones en el domicilio familiar de los McCann, les envió cartas de contenido "siniestro" e insistió en que accedieran a efectuar pruebas de ADN.

La fiscalía relató que en un solo día, el 13 de abril de 2024, Wandelt trató de comunicarse con Kate McCann en más de 60 ocasiones a través de llamadas y mensajes.

Wandelt se convirtió en una sensación en Internet en febrero de 2023 cuando posteó en Instagram con la cuenta '@IAmMadeleineMcCann' y apareció en programas televisivos hablando de la posibilidad de ser la niña desaparecida a los 3 años en Portugal.

La condenada declaró que recordaba, gracias a sesiones de hipnosis, su vida con Kate, Gerry y sus hermanos menores, así como el momento en que fue secuestrada en Portugal en 2007 y fue llevada a Polonia para ser explotada sexualmente con otras menores.

Wandelt declaró ante el jurado que nunca tuvo la intención de causar daño a los McCann y que simplemente quería averiguar si podría ser su hija desaparecida. "Incluso siento compasión por ellos... porque ellos buscan a su hija y yo busco a mis padres", afirmó.

Kate McCann, la madre de Madeleine, testificó el pasado octubre que Wandelt la hizo sentir angustiada e "invadida" al presentarse en diciembre de 2024 en su casa afirmando ser su hija.

También Kate McCann reveló que Wandelt le envió una carta al día siguiente dirigida a "mamá", lo que le resultó "realmente angustioso".

Gerry McCann y Amelie, la hermana menor de Madeleine, también testificaron sobre el impacto que tuvieron en ellos los intentos de Wandelt por contactarlos.

La desaparición de Madeleine

Los padres de Madeleine continúan su campaña para encontrar a su hija, que ahora tendría 22 años, y emiten un comunicado cada año en el aniversario del día en que desapareció.

El 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann desapareció del apartamento en el que dormía con sus dos hermanos gemelos, de dos años, en Praia da Luz, mientras sus padres cenaban con amigos a pocos metros de distancia en el complejo vacacional portugués.

En 2020 la Policía alemana declaró a Christian Brückner como el principal sospechoso del secuestro y asesinato de la pequeña, pero no se formalizaron cargos.

Brückner fue liberado de una prisión alemana en septiembre tras cumplir una condena de siete años por un delito sexual no relacionado.