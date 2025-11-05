Una decena de heridos, cuatro de ellos graves, en un atropello múltiple y "deliberado" en la isla francesa de Oléron

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre atropelló deliberadamente a varias personas en la isla francesa de Oléron, dejando una decena de heridos, cuatro de ellos graves. El autor, Jacques G., de 35 años, era conocido por delitos menores y tenía antecedentes de comportamiento errático asociado al consumo de alcohol y drogas. Tras los atropellos, el sospechoso intentó incendiar su vehículo con una bombona de gas, huyó a pie y se resistió al arresto, gritando "Allahu Akbar" al ser detenido. La Fiscalía de La Rochelle investiga el caso como intento de homicidio, mientras que la hipótesis terrorista no es la principal por el momento.

Un hombre ha sido detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla de Oléron, situada frente a la costa oeste de Francia, y ha causado una decena de heridos, de ellos cuatro de gravedad, según han confirmado las autoridades locales y fuentes cercanas a la investigación.

La Fiscalía de La Rochelle informó de que ha abierto una investigación por intento de homicidio y la fiscalía nacional antiterrorista no se ha hecho cargo del caso "por el momento", según recoge la prensa local.

El autor de los atropellos, Jacques G., de 35 años y residente en la pequeña población de La Cotinière, era conocido por delitos menores, su comportamiento errático, exacerbado por el alcohol y las drogas, explicó Christophe Sueur, el alcalde de Saint-Pierre d'Oléron, a la que pertenece esa comuna. Aunque gritó "¡Allahu Akbar!" al ser detenido, los investigadores no contemplan la hipótesis del atentado como la principal.

El detenido inició su ruta delictiva en La Cotinière y siguió una ruta turística muy conocida en la que atropelló en primer lugar a una ciclista y continuó sus atropellos deliberados a los peatones que fue encontrando por el camino en la carretera que une las localidades citadas, explicó a la cadena BMFTV el alcalde de Dolus-d'Oléron.

Tras atropellar a una decena de personas, que presentan diversos traumatismos, el autor del delito huyó en su coche, y antes de ser detenido intentó incendiarlo con una bombona de gas que llevaba en su interior. Huyó a pie y se resistió a su arresto.

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, confirmó al diario Sud Ouest que el sospechoso, que iba desarmado, gritó "Allahu Akbar" (Dios es grande) a los gendarmes durante su arresto, pero el móvil de su acción "no se ha confirmado y la investigación deberá determinarlo", agregó, precisando que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) "no se ha hecho cargo del caso por el momento".

Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a las víctimas y se ha abierto una célula de crisis. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció en redes sociales que se desplazaría a la isla de Oléron "a petición del primer ministro", Sébastien Lecornu, tras el atropello intencionado de varios peatones y un ciclista ocurrido esta mañana.

"El sospechoso ha sido detenido por la Policía. Se está llevando a cabo una investigación", escribió el ministro en la red social. "A petición del primer ministro, me dirijo al lugar de los hechos", añadió sin más precisiones.