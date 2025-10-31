El ultraderechista Wilders emula a Bolsonaro y Trump cuando perdieron en las urnas e insinúa un fraude electoral

El líder de la ultraderecha neerlandesa Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad (PVV) de los Países Bajos, ha insinuado fraude electoral tras la derrota de su partido frente al D66. Wilders ha compartido mensajes sobre incidentes no verificados en colegios electorales y criticado al Consejo Electoral por no investigar. Rob Jetten, líder de D66, se perfila como el posible primer ministro más joven de los Países Bajos tras ganar las elecciones con un 18% de los votos. D66 busca formar una coalición con al menos tres socios para alcanzar la mayoría en la cámara baja del parlamento neerlandés.

El líder de la ultraderecha neerlandesa Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, siguió este viernes la estela de otros populistas como el brasileño Jair Bolsonaro o Donald Trump, en 2022 y 2020 respectivamente, cuando al perder las elecciones trataron de embarrar los resultados insinuando la existencia de fraude o irregularidades en el recuento electoral.

Wilders reaccionó así al anuncio de la agencia de noticias nacional ANP, que confirmó este viernes la ventaja irreversible de D66 sobre el PVV.

“El Consejo Electoral, no ANP, es quien decide. Qué arrogancia no esperar su veredicto”, escribió el ultraderechista, que aseguró que su partido se opondrá "desde el primer día, con toda su fuerza y con sus 26 escaños, al gobierno liberal de izquierdas" de Jetten.

El ultraderechista compartió capturas de pantalla de mensajes sobre supuestos incidentes en colegios electorales, como papeletas equivocadas, urnas trasladadas sin control y contenedores de votos desaparecidos, unos mensajes difundidos por particulares y no verificados. "No tengo ni idea de si todos son ciertos, pero bueno, si al menos se investigaran...", señaló Wilders.

Además, advirtió este viernes al liberal progresista Rob Jetten, ganador de las elecciones legislativas con D66, de que "no permitirá que los suyos destruyan Países Bajos".

La agencia de noticias ANP confirmó este viernes que D66 obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones generales del miércoles, lo que coloca a su líder de 38 años, Rob Jetten, en camino de convertirse en el primer ministro más joven de la historia de los Países Bajos.

En busca de una coalición

Ahora se espera que D66 tome la iniciativa en una primera ronda de conversaciones para formar un Gobierno de coalición , un proceso que normalmente lleva meses.

Con alrededor del 18% de los votos, el partido necesitará al menos tres socios de coalición para alcanzar la mayoría simple en la cámara baja del parlamento, que cuenta con 150 escaños.

Jetten instó el viernes a los principales partidos, desde la izquierda hasta la derecha, a unirse. "Los votantes han indicado claramente la necesidad de cooperación", subrayó Jetten a los periodistas. "Queremos encontrar una mayoría que trabaje con entusiasmo en asuntos como el mercado inmobiliario, la migración, el clima y la economía".

El partido liberal y proeuropeo D66 triplicó su número de escaños con una campaña optimista y un aumento considerable del gasto publicitario, mientras que Wilders perdió gran parte del apoyo que le había impulsado a una sorprendente victoria en las elecciones anteriores de 2023.

Aunque todos los partidos tradicionales ya habían descartado pactar con él, el ultraderechista había dicho que exigiría tener la primera oportunidad de formar una coalición si se confirmaba que su partido tenía la mayoría de los votos.

Los resultados definitivos llegarán el lunes, cuando se cuenten los votos por correo emitidos por los residentes en el exterior.