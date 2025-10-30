Rusia intensifica sus ataques sobre Ucrania y lanza un bombardeo masivo con 700 drones y misiles: hay dos muertos
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski denuncia que Moscú quiere "destruirlo todo" y exige a sus aliados aumentar la presión sobre Putin.
Rusia ha intensificado sus ataques sobre Ucrania, lanzando un bombardeo masivo con más de 650 drones y 60 misiles, incluyendo proyectiles balísticos.
El ataque ha afectado a varias regiones de Ucrania, impactando edificios civiles e infraestructuras energéticas, con especial gravedad en Zaporiyia, donde dos personas han muerto y más de una decena han resultado heridas.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado la continuidad de la guerra terrorista de Rusia y ha exigido sanciones y presión internacional contra Moscú.
A las puertas del invierno, Rusia sigue intensificando su brutal campaña de bombardeos sobre Ucrania. Durante la noche del miércoles al jueves las tropas de Vladímir Putin lanzaron más de 650 drones y más de 60 misiles de varios tipos, incluyendo proyectiles balísticos, sobre distintas regiones del país que han impactado contra edificios civiles e infraestructuras energéticas.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha detallado en un mensaje publicado en su cuenta de X que uno de los peores ataques se ha registrado en la localidad de Zaporiyia, donde dos personas han muerto y más de una decena han resultado heridas, incluidos cinco niños.
"Rusia continúa su guerra terrorista contra la vida misma, y es crucial que cada ataque vil contra civiles tenga consecuencias concretas para Rusia: sanciones y presión real", ha exigido Zelenski, acusando a Moscú de intentar "destruirlo todo".
In many of our regions, emergency and rescue operations are still underway after last night’s Russian attack. It was a complex, combined strike: the enemy used more than 650 drones and over fifty missiles of various types, including ballistic and aeroballistic ones. Many were… pic.twitter.com/UHBzWrUOoY— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2025