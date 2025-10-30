Rusia intensifica sus ataques sobre Ucrania y lanza un bombardeo masivo con 700 drones y misiles: hay dos muertos

Un edificio de la localidad ucraniana de Zaporiyia destruido por un misil ruso. Reuters

A las puertas del invierno, Rusia sigue intensificando su brutal campaña de bombardeos sobre Ucrania. Durante la noche del miércoles al jueves las tropas de Vladímir Putin lanzaron más de 650 drones y más de 60 misiles de varios tipos, incluyendo proyectiles balísticos, sobre distintas regiones del país que han impactado contra edificios civiles e infraestructuras energéticas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha detallado en un mensaje publicado en su cuenta de X que uno de los peores ataques se ha registrado en la localidad de Zaporiyia, donde dos personas han muerto y más de una decena han resultado heridas, incluidos cinco niños.

"Rusia continúa su guerra terrorista contra la vida misma, y ​​es crucial que cada ataque vil contra civiles tenga consecuencias concretas para Rusia: sanciones y presión real", ha exigido Zelenski, acusando a Moscú de intentar "destruirlo todo".