Las claves nuevo Generado con IA Médicos del hospital Careggi de Florencia llenaron listas de espera con citas falsas para trabajar menos durante el verano. Diez médicos residentes enfrentan cargos de interrupción del servicio público, con posibles condenas de uno a cinco años de prisión. La investigación reveló que entre julio y agosto de 2023 se registraron citas y exámenes falsos, bloqueando el acceso a otros pacientes. El juicio de los médicos implicados está programado para comenzar el 19 de febrero.

Un grupo de médicos de un hospital de la ciudad italiana de Florencia ha sido descubierto llenando las listas de espera con citaciones falsas para trabajar menos durante el verano.



Son 10 médicos residentes del hospital Careggi de Florencia denunciados por el delito de interrupción del servicio público, que puede conllevar condenas de entre uno y cinco años de prisión.



La investigación, llevada a cabo por el cuerpo de los Carabineros (policía militarizada), ha permitido demostrar que entre julio y agosto de 2023 estos médicos se aliaron para registrar numerosas citaciones y exámenes a un mismo paciente sin que él lo supiera.



Esto imposibilitó que otras personas pudieran pedir cita esos días, pues en el portal de internet donde se reserva aparecían ya llenos.



Este método permitía a los médicos "una jornada laboral más fácil" en los meses de julio y agosto, ahorrándose al menos 290 citas, según los agentes policiales.



La Fiscalía de Florencia los ha denunciado y su juicio comenzará el próximo 19 de febrero.