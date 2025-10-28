Muere un militar portugués al ser embestido por una narcolancha durante una persecución en el Guadiana

Las claves nuevo Generado con IA Un militar de la Guardia Nacional Republicana de Portugal murió tras una colisión con una narcolancha en el río Guadiana. La embarcación de los militares fue embestida durante una persecución nocturna, resultando en un fallecido y tres heridos. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmó la identidad del fallecido como el cabo Pedro Manata e Silva.

Un militar de la Guardia Nacional Republicana de Portugal murió y otros tres resultaron heridos después de que su embarcación fuese embestida a gran velocidad por una lancha de narcotraficantes en el río Guadiana, según un comunicado del cuerpo de gendarmería luso. Los sospechosos se dieron a la fuga y se encuentran en paradero desconocido.

La GNR precisó que sobre las 23.15 hora local del lunes los militares respondieron a una alerta sobre una embarcación de alta velocidad que se encontraba a la altura de Alcoutim, en la frontera con la provincia de Huelva, para localizarla y proceder a su abordaje, pero durante la persecución la patrullera de los gendarmes fue embestido por los supuestos narcos.

Según el canal SIC Noticias, la narcolancha fue encontrada en llamas a unos cuatro kilómetros río arriba del lugar del suceso. "Actualmente estamos realizando búsquedas con el apoyo de la Guardia Civil, pero también con el de la Policía Marítima y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil" de Portugal, detalló a Efe el teniente coronel Carlos Canatário.

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, ha confirmado la identidad del fallecido: el cabo Pedro Manata e Silva, que pertenecía a la Unidad de Control Costero y Fronteras de la Guardia Nacional Republicana. El mandatario transmitió sus "más sentidas condolencias" a la familia del fallecido. El primer ministro Luís Montenegro ha prometido que el Gobierno hará "todo lo posible" para llevar a los responsables ante la Justicia.

"Seguiremos enfrentando los desafíos de la misión, con la misma valentía y sentido de compromiso, honor y servicio a Portugal", ha prometido la GNR en el comunicado. "Que su ejemplo siga siendo un faro, guiándonos en la defensa de la ley, la seguridad pública y la vida.

El Guadiana se ha convertido en las últimas fechas en el nuevo carril rápido para el tráfico de droga (cocaína y hachís) debido a la vigilancia a la que están sometidos tanto el Estrecho como las aguas del Guadalquivir. Por el momento, las autoridades no conocen el origen de los criminales ni de dónde salió la lancha en este nuevo episodio.