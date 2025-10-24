Histórica derrota del laborismo en Gales: los independentistas les arrebatan un escaño clave que conservaban hace un siglo

Las claves nuevo Generado con IA Plaid Cymru gana el escaño de Caerphilly en el Parlamento galés, arrebatándoselo al Partido Laborista que lo había mantenido durante un siglo. El resultado representa un impulso para Plaid Cymru, que busca entrar en el Gobierno autonómico galés el próximo año, mientras que es un duro golpe para el laborismo. El líder de Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, destaca la elección de esperanza sobre división por parte de los votantes de Caerphilly.

El partido nacionalista Plaid Cymru ha ganado un escaño en el Parlamento galés, que hasta ahora conservaba el laborismo desde hace un siglo, lo que supone un duro revés para la formación de Keir Starmer y una reconfiguración total de la política galesa.

Esta victora consolida la posición de Plaid Cymru como principal fuerza política emergente en el país.

La formación que lidera Rhun ap Iorwerth, que quiere que Gales sea independiente, le arrebató el escaño de la circunscripción galesa de Caerphilly al Partido Laborista y resistió al feroz desafío por parte de Reform UK de Nigel Farage.

En unos comicios muy reñidos, en los que los sondeos anticipaban incluso un triunfo de la formación populista de derechas Reform UK, Plaid Cymru ganó el escaño en Caerphilly, que había quedado vacante tras la muerte del laborista Hefin David en agosto.

Plaid Cymru se hizo con Caerphilly al obtener el 47% del voto, mientras que Reform quedó en segundo lugar con el 36% y el laborismo sufrió un duro revés logrando un tercer lugar con el 11%. El Partido Conservador logró un residual 2%.

¿Nueva era en Gales?

Este resultado supone un impulso para Plaid Cymru en sus esfuerzos por entrar en el Gobierno autonómico galés el próximo año y supone un durísmo golpe para el laborismo, que había ocupado el escaño desde la creación del Senedd (Asamblea galesa) en 1999.

El candidato ganador, Lindsay Whittle, recibió un total de 15.961 votos (47%), en unas elecciones con una participación del 50,41% El voto laborista se desplomó en el que había sido un bastión, con su candidato, Richard Tunnicliffe, obteniendo tan solo 3.713 votos.



Rhun ap Iorwerth, líder del partido Plaid Cymru, declaró: "Esta noche, los habitantes de Caerphilly se han expresado alto y claro. Han elegido la esperanza por encima de la división y han respaldado la visión positiva y proGales de Plaid Cymru".

Además, dijo que el resultado significaba que su partido está en una buena posición de tomar el control del Gobierno galés en las elecciones Senedd del próximo año.

"Hay una profunda desilusión con el Partido Laborista, tanto en Reino Unido como en el Gobierno galés, por eso la gente busca un nuevo liderazgo. Una victoria del Plaid Cymru es la prueba más clara hasta la fecha de quién está al mando para dirigir el Gobierno el próximo año. No creo que el Partido Reformista haya demostrado un interés especial en Gales, lo que quieren es llevar a Nigel Farage a Downing Street", ha dicho Ap Iorwerth

Por su parte, en su discurso de victoria, el ganador Lindsay Whittle lanzó un claro mensaje: "Escuchen, Cardiff, y escuchen, Westminster. Esto es Caerphilly. Y les decimos que queremos un mejor acuerdo. Gales está en los albores de un nuevo liderazgo, un nuevo comienzo".

Duro revés al laborismo

El Partido Laborista ha dominado Gales durante un siglo, pero el partido, que dirige el Gobierno galés, ahora tiene 29 de los 60 escaños del Senedd -Parlamento- y este resultado hace más difícil aprobar su Presupuesto 2026-27, que podría dejar a los habitantes de Gales sufriendo recortes en los servicios públicos.

Lo ocurrido en Caerphilly también supone un duro golpe para el primer ministro laborista británico, Keir Starmer, que intenta luchar contra el avance del Partido Reformista en toda Gran Bretaña.



La ministra principal galesa, la laborista Eluned Morgan, declaró que estas han sido "unas elecciones parciales en las circunstancias más difíciles" y admitió que "el Partido Laborista galés ha escuchado la frustración en las puertas de Caerphilly porque la necesidad de un cambio en la vida de la gente no ha sido lo suficientemente rápida. Asumimos nuestra parte de responsabilidad por este resultado."