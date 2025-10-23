La presión de Trump a Sánchez comienza a surtir efecto: España comprará armas de EEUU para enviarlas a Ucrania

Sánchez asegura que España es un país comprometido con la OTAN y la defensa de Ucrania, y que ha cumplido con el objetivo de aumentar el gasto en Defensa al 2%.

La intensa y persistente presión de Donald Trump sobre Pedro Sánchez para que aumente el gasto en Defensa y cumpla los objetivos de la OTAN comienza a surtir efecto.

Sánchez ha anunciado este jueves que España comprará armamento a Estados Unidos para enviarlo gratis a Ucrania con el fin de ayudar al Gobierno de Volodímir Zelenski a resistir la guerra de agresión de Rusia.

El presidente se suma así al programa PURL que puso en marcha la Alianza Atlántica el pasado agosto después de que Trump haya interrumpido la ayuda militar a Kiev desde el inicio de su mandato.

Gracias a PURL, Ucrania puede seguir recibiendo equipos militares que sólo se fabrican en EEUU, pero los que pagan son los aliados europeos y no Washington.

El anuncio de Sánchez de que se suma a PURL supone un cambio radical de posición, ya que su Gobierno había descartado hasta muy recientemente participar en este programa de compra de armamento estadounidense.

El Ejecutivo español justificaba su negativa con el argumento de que nuestro país ya tiene un acuerdo bilateral con Ucrania por valor de 1.000 millones de euros al año en ayuda militar y por ello no iba a participar en el esquema diseñado para contentar a Trump.

Sin embargo, tras varios días de presión constante por parte del presidente de EEUU, Sánchez ha confirmado a su llegada al Consejo Europeo que "vamos a incorporarnos a este programa que ha lanzado la OTAN".

"España es un país comprometido con la Alianza Atlántica y sin duda alguna comprometido también en la defensa y en el apoyo a Ucrania en todos los niveles", ha destacado el presidente del Gobierno.

Sánchez conversó por teléfono con el propio Zelenski el pasado miércoles y fue entonces cuando le informó de que España iba a comprar armamento estadounidense para Kiev.

El presidente del Gobierno ha respondido además a la última andanada que le lanzó Trump este miércoles durante su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Sánchez asegura que Trump sabe que desde que él llegó a la presidencia del Gobierno ha cumplido el anterior objetivo de subir al 2% el gasto en Defensa, algo que según ha criticado no hizo el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, pese a que fue el que asumió el compromiso en la cumbre de Gales de 2014.

"En 2017 lo que nos encontramos fue una España que solamente dedicaba el 0,9% de su PIB al presupuesto en Defensa", ha criticado Sánchez.

"Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante", sostiene el presidente del Gobierno.