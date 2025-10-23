Graves disturbios en Dublín y 30 detenidos en una violenta protesta antiinmigración tras la presunta violación de una niña

Los manifestantes llegaron a quemar un coche de la Policía esta semana en las protestas en Dublín. X

Dublín vive desde hace tres días graves disturbios originados por una protesta antiinmigración frente a un hotel en el que se alojan varios solicitantes de asilo y que ya han provocado una treintena de detenciones.

La chispa saltó este lunes cuando un hombre de 26 años fue acusado de violar a una niña de 10 en las inmediaciones de este hotel. Varias fuentes apuntan que el agresor es extranjero, aunque las autoridades no lo han confirmado.

Si bien el lunes la protesta fue pacífica, con el paso de los días la violencia llegó a las calles de la capital irlandesa, obligando a la policía a realizar cargas contra los manifestantes.

Anti-immigrant protesters in Dublin set a police van alight outside a hotel housing migrants, as hundreds rallied over allegations that a 10-year-old girl was sexually assaulted on the grounds. Police have not confirmed the suspect's nationality or immigration status. pic.twitter.com/PQDx6pOVFT — DW News (@dwnews) October 22, 2025

Varios grupos de encapuchados incendiaron un coche policial, montaron barricadas, destrozaron mobiliario urbano y lanzaron piedras y palos contra la policía, además de fuegos artificiales.

Al menos dos policías han resultado heridos. Uno de ellos recibió este miércoles por la noche un botellazo en la cabeza y el otro un fuerte golpe en el hombro.

El ministro de Justicia, Interior y Migración, Jim O'Callaghan, condenó lo que llamó "violencia brutal" y adelantó que "habrá más arrestos". En las últimas horas se han arrestado a 23 personas, que se suman a las seis que fueron detenidas entre el lunes y el martes.

After reports that a 10-year-old girl was assaulted by an asylum seeker, at least 1,000 protesters clashed with police in Dublin, Ireland.



UNCHECKED IMMIGRATION = LOTS OF PROBLEMS.pic.twitter.com/2s74gXjKa5 — Steve Hanke (@steve_hanke) October 22, 2025

También calificó como "extremadamente grave" la supuesta agresión contra la menor, quien se encontraba bajo tutela del Estado.

La mayor violencia se produjo este miércoles a última hora. Entre las 19:00 y las 20:00, cientos de manifestantes volvieron a enfrentarse a unos 40 agentes uniformados, que tuvieron que ser urgentemente reemplazados por unidades de orden público, cuyos miembros portaban escudos y protección corporal adicional, después de que los agentes del cordón original fueran atacados con escombros, piedras y fuegos artificiales.

Algunos manifestantes continuaron lanzando mampostería, bengalas, botellas de vidrio y tablones de madera contra los agentes. También se produjeron actos vandálicos en otros puntos de Dublín.

🚨 THE PEOPLE OF DUBLIN HAVE HAD ENOUGH 🚫 🇮🇪pic.twitter.com/P23TMbgvVS — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) October 21, 2025

La protesta se originó después de que algunos medios irlandeses aseguraran que el presunto autor de la agresión sexual sufrida por una niña irlandesa de 10 años es un solicitante de asilo africano. Por el momento, no hay confirmación oficial.

Irlanda y Reino Unido viven desde hace meses un aumento del sentimiento antiinmigrante, con protestas a veces violentas contra lugares que albergan a solicitantes de asilo, como ha sido el caso de Dublín, que ya vivió una situación similar hace semanas.