Sarkozy, primer expresidente francés entre rejas: ingresa en la prisión de La Santé para cumplir su condena de 5 años

Nicolas Sarkozy y su mujer, Carla Bruni, fotografiados este martes antes del ingreso en prisión del expresidente galo. Sarah Meyssonnier Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Nicolas Sarkozy, expresidente francés, ingresa en la prisión de La Santé para cumplir una condena de cinco años por financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2007 con fondos del régimen libio de Muamar el Gadhafi. El traslado de Sarkozy a la prisión fue escoltado por un pelotón de motos de la Policía y periodistas, mientras su esposa Carla Bruni le acompañaba hasta el vehículo. El tribunal condenó a Sarkozy por "asociación ilícita", imponiéndole también una multa de 100.000 euros y privándole de derechos civiles por cinco años, aunque ha presentado un recurso de apelación.

Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años de cárcel por financiar ilegalmente la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del excéntrico dictador libio Muamar el Gadhafi, ya se encuentra en la prisión de La Santé, donde cumplirá el dudoso honor de ser el primer jefe del Estado francés desde la instauración del régimen republicano en ser encarcelado.

El expresidente de la República francesa (2007-2012) abandonó su casa pocos minutos después de las 9:00 horas de la mañana de este martes, agarrado de la mano de su esposa Carla Bruni. Antes de subirse al coche dedicó saludos y agradecimientos a las personas que se habían congregado para aplaudirle y transmitirle su apoyo.

El vehículo en el que Sarkozy fue trasladado a la cárcel iba escoltado por un pelotón de motos de la Policía y de periodistas y ha cruzado algunas de las zonas más populares de París.

El coche de Sarkozy entrando en la prisión de La Santé. Christian Hartmann Reuters

El exmandatario fue considerado culpable de "asociación ilícita" por haber permitido "a sus próximos" que buscaran financiación ilegal en el régimen libio. Según el tribunal, se trata de "hechos de una gravedad excepcional cuya naturaleza alteraría la confianza de los ciudadanos en quienes les representan".

La sentencia impuso además a Sarkozy una multa de 100.000 euros y lo privó de derechos civiles y cívicos durante cinco años, periodo para el que se estableció su inelegibilidad. A pesar de que la condena no es firme, ya que ha presentado recurso de apelación, debía entrar en prisión al haber añadido el tribunal la "ejecución provisional".

Nicolas Sarkozy a la salida de su casa junto a su mujer, Carla Bruni. Benoit Tessier Reuters

Sarkozy, no obstante, no es el primer jefe del Estado galo en ser condenado: ese deshonor le corresponde al difunto Jacques Chirac (presidente de la República entre 1995 y 2007), que recibió una pena de dos años de cárcel por desviar fondos públicos. Enfermo, no asistió a su proceso, no apeló y, evidentemente, no pasó una sola noche entre rejas.