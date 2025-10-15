Bruselas respalda a España tras la amenaza de Trump: responderá a "toda medida" contra un Estado miembro

La Comisión de Ursula von der Leyen ha salido este miércoles en defensa de España tras las renovadas amenazas de Donald Trump de imponer aranceles individualizados por la negativa de Pedro Sánchez a subir hasta el 5% del PIB el gasto en Defensa.

Bruselas ha asegurado que responderá "de manera apropiada" ante cualquier medida que pueda adoptar Estados Unidos contra uno o varios Estados miembros.

La política comercial es una "competencia exclusiva" del Ejecutivo comunitario y las relaciones en este ámbito entre la UE y EEUU están regidas por el pacto arancelario firmado por Von der Leyen y Trump a finales de julio en Escocia, que estableció un arancel general del 15% para la mayoría de productos europeos.

"Responderemos de manera apropiada, como siempre lo hacemos, ante cualquier medida adoptada contra uno o más de nuestros Estados miembros", ha explicado el portavoz de Comercio, Olof Gill, en rueda de prensa.

"Lo primero que hay que recordar es que el comercio es una competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en nombre de todos los Estados miembros de la UE", ha señalado.

"Ahora tenemos un acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos. Este acuerdo sirve como plataforma para abordar cualquier cuestión adicional relacionada con el comercio o los asuntos comerciales", ha concluido el portavoz.

En Bruselas aseguran que, de momento, las reiteradas amenazas de Trump no se han traducido en ninguna iniciativa concreta para castigar específicamente a España.

En todo caso la Comisión descarta que EEUU vaya a imponer un arancel específico a nuestro país, pero admite que sí podría seleccionar algunos productos específicos que sólo exporte España.

De hecho, los primeros cargos que impuso Trump a la UE durante su primer mandato (en 2017) afectaban específicamente a la aceituna negra de mesa española. Esta tasa sigue vigente.

En todo caso, el presidente de Estados Unidos no afloja la presión sobre Sánchez para obligarle a aumentar el gasto en Defensa. Tras dejarlo en evidencia ante 30 líderes mundiales en la cumbre por la paz en Gaza el pasado lunes, Trump volvió a la carga este martes durante una reunión con el argentino Javier Milei.

"Estoy muy descontento con España. Es el único país que no aumentó su cifra al 5%. Todos los demás países de la OTAN la subieron al 5%. Y España está viviendo muy bien a costa de nosotros. Así que no estoy contento con España. España recibe protección y ellos lo saben", afirmó.

"Aunque no quieras protegerlos, los estás protegiendo por el lugar en que están situados. Y creo que lo que hizo España es algo muy malo para la OTAN. Creo que es muy injusto para la OTAN", insistió el presidente de Estados Unidos.

"Lo que hicieron no está bien. Creo que es muy irrespetuoso con la OTAN. De hecho, estaba pensando en aplicarles un castigo comercial mediante aranceles por lo que hicieron. Y puede que lo haga", ha amenazado Trump.

"Es profundamente irrespetuoso. España es la única que dijo eso entre todos los países de la OTAN. Y creo que deberían ser castigados por ello", concluyó.

El presidente de Estados Unidos ya amenazó con imponer recargos arancelarios a nuestro país nada más terminar la cumbre de la OTAN en la Haya en junio, donde Sánchez firmó el objetivo del 5% pero a continuación anunció que no iba a cumplirlo y que se plantaría en el 2,1%.

La semana pasada, Trump dijo también que habría que expulsar a España de la OTAN por su negativa a subir el gasto en Defensa. Pero ni su embajador en la Alianza Atlántica ni su secretario de Guerra, Pete Hegseth, han repetido esta amenaza.