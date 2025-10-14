Lecornu propone dejar en suspenso la reforma de las pensiones hasta las próximas elecciones presidenciales

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado este martes en la Asamblea Nacional que su Gobierno deja en suspenso la polémica reforma de las pensiones hasta las próximas elecciones presidenciales en 2027.

Lecornu cede así a las presiones del Partido Socialista que puso esta medida como condición innegociable para no presentar una moción de censura a su segundo Gobierno.

En su primer discurso ante el Parlamento tras ser nombrado de nuevo para el cargo por Macron, Lecornu, defendió que "no hay excusas" para tumbar a priori en una moción de censura a "un Gobierno que dejará de gobernar por decreto" y aseguró que prepara un Presupuesto de 2026 "serio y fiable" para Francia.

La continuidad del primer ministro se ve amenazada por dos mociones de censura que se votarán esta misma semana y que podrían prosperar si izquierda y ultrederecha se ponen de acuerdo.

Lecornu confirmó que renuncia a aprobar los proyectos legislativos recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar proyectos por decreto.

En su discurso de política general ante la Asamblea Nacional, el jefe de Gobierno aseveró que tiene la intención de cumplir en 2025 con el objetivo de un déficit del 5,4 % del PIB y que el año que viene cerrará por debajo del 5 % del PIB en 2026

