Giorgia Meloni, denunciada ante la Corte Penal Internacional por "complicidad con el genocidio" en Gaza

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional junto con otros miembros de su Gobierno por "complicidad con genocidio" por su relación con Israel durante la guerra en Gaza.



"Creo que no exista un caso similar en el mundo y en la historia de una denuncia como esta", ha ironizado durante una entrevista en el programa de la televisión pública Porta a Porta que se ha emitido la noche de este martes.

Meloni aludía a una noticia de estos días según la cual el grupo Juristas y Abogados por Palestina (GAP) la ha denunciado ante la Corte Penal Internacional por supuesta complicidad con el genocio que, según la ONU, está cometiendo Israel, junto a sus ministros de Exteriores, Antonio Tajani, y de Defensa, Guido Crosetto, y al consejero delegado de la compañía de equipos de defensa Leonardo, Roberto Cingolani.

En este sentido, la mandataria ultraderechista denunció "un clima que se está barbarizando mucho" y aseguró que "ha perdido la cuenta" de las amenazas de muerte que la dirigen.



"Italia ya ha vivido esta historia. Veo muchas cosas que empezamos a ver normales pero que no lo son. Y creo que hay responsables... por ejemplo quienes dicen que tengo las manos manchadas de sangre o que este Gobierno es cómplice de genocidio", reprochó.



Meloni también se refirió a las manifestaciones y las huelgas en apoyo de Gaza o de la Global Sumud Flotilla de los últimos días en Italia, de las de mayor envergadura en toda Europa.

En primer lugar acusó al mayor sindicato del país, CGIL, que organizó una huelga el viernes, de "estar mucho más interesado en defender a la izquierda que a los trabajadores".



Después, aunque expresó su "gran respeto" por las manifestaciones, subrayó que los casos de disturbios que se registraron en ciudades como Roma, Milán o Turín (norte) estaban "organizados".



Asimismo denunció la presencia de una pancarta que celebraba el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en la cabeza de una gran manifestación que recorrió Roma el pasado sábado y que congregó a cientos de miles de personas (al menos 250.000 según la policía).



"Uno de los carteles celebraba el terror del 7 de octubre. Cuando se permite a quien loa el terrorismo de Hamás estar a la cabeza de una manifestación, quizá la hipótesis de que son infiltrados es un poco ingenua", apuntó.