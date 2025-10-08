Dinamarca estudia prohibir las redes sociales a menores de 15 años: "Los móviles le roban la infancia a nuestros hijos"

El Gobierno de Dinamarca ha anunciado una iniciativa para establecer un límite mínimo de edad de 15 años para los usuarios de las redes sociales, con el objetivo de proteger a la infancia frente a potenciales abusos.

"Los teléfonos móviles y las redes sociales están robando la infancia de nuestros niños", ha explicado la primera ministra, Mette Frederiksen, este martes en un discurso ante el Parlamento en el que no ha aclarado las plataformas que se verán afectadas, según la televisión pública DR.

El Ejecutivo abre la puerta a que niños de 13 y 14 años puedan tener acceso a estas redes si sus padres así lo autorizan, pero la ministra de Digitalización, Caroline Stage, ha recalcado que en ningún caso se puede dejar en manos de estas plataformas "la vida digital" de los menores.

"Hemos sido demasiado ingenuos", ha declarado Stage, que aspira a que los niños "no se rijan por notificaciones y 'me gusta' sino por la curiosidad por entornos saludables".

El Gobierno, sin embargo, no ha establecido un calendario preciso para intentar promover esta reforma, que podría ser objeto de debate ya de cara a las elecciones legislativas de 2026.