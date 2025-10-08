La alcaldesa alemana del SPD apuñalada revela a la Policía en el hospital que la autora de la agresión fue su hija adoptiva

Agentes de Policía acordonan la calle donde vive la alcaldesa de Herdecke, Iris Stalzer, tras ser hallada el martes con 13 puñaladas en su propia casa.. Reuters

La sospechosa de haber apuñalado el martes a la alcaldesa electa de la localidad alemana de Herdecke, del Partido Socialdemócrata (SPD), es su propia hija adoptiva de 17 años, anunció la Policía este miércoles en una rueda de prensa en la que excluyeron que pueda haber un motivo político tras la agresión.

El responsable de la brigada de homicidios, Jens Rautenberg, señaló que la propia Stalzer, una vez que estuvo en condiciones de declarar tras haber sido estabilizada en el hospital, incriminó a su hija como sospechosa.

Una portavoz de la Policía de Hagen, Ursula Schönberg, afirmó que la alcaldesa electa, Iris Stalzer, se encuentra ya fuera de peligro y con pronóstico favorable, después de que fuese encontrada herida con hasta 13 cuchilladas en su vivienda el martes y trasladada en helicóptero al hospital en estado crítico.

Los servicios de emergencia fueron alertados por una llamada de la hija, de 17 años, de la política, que fue detenida provisionalmente junto con su hermano, de 15, puesto que desde un primer momento había indicios de un "suceso intrafamiliar de algún tipo".

Ambos menores contaban con antecedentes policiales, agregó Schönberg.

De hecho, este verano se produjo otro caso de violencia doméstica en el hogar de Stalzer, cuando la hija de 17 años también atacó con un cuchillo a su madre adoptiva, según el semanario Der Spiegel.

Un responsable de la Fiscalía de Hagen, Bernd Haldorn, confirmó que en base al estado actual de la investigación se parte de una disputa familiar como explicación del suceso y de que la hija es responsable del apuñalamiento.

Aunque, según el Bild, el arma presuntamente homicida, un cuchillo de cocina y otro cuchillo, fueron encontrados en el dormitorio del hijo de 15 años, todas las sospechas apuntan ahora a la hija.

No obstante, en principio se trataría de un delito de lesiones graves y no de uno de tentativa de homicidio, ya que no hay indicios de que la menor tuviese la intención de acabar con la vida de su madre.

Además, detalló Haldorn, todo apunta a que la joven interrumpió su ataque a Stalzer y llamó a los servicios de emergencia para que atendiesen a la política de 57 años.

Stalzer, de 57 años, casada y madre de dos adolescentes, es una abogada laboral que ha trabajado durante muchos años en la política local de Herdecke, una ciudad alemana de unos 20.000 habitantes.

La política socialdemócrata debía asumir el cargo en noviembre tras ser elegida hace una semana.

Stalzer ganó la segunda vuelta de los comicios locales del pasado día 28 al imponerse con el 52,8 % de los votos al candidato conservador Fabian Haas.