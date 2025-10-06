El canciller Friedrich Merz amenaza con retirar a Alemania de Eurovisión si Israel es expulsado: "Es un escándalo"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha considerado este domingo que Alemania debería retirarse de Eurovisión 2026 si se expulsa a Israel, en clara respuesta a la creciente presión sobre sus organizadores y después de que países como España, Irlanda y Países Bajos hayan amenazado con ausentarse si no se prohíbe la participación israelí, en rechazo al genocidio sobre la Franja de Gaza, donde ya han sido asesinados más de 66.200 palestinos.

Al ser preguntado sobre si Alemania debería renunciar voluntariamente a participar en el espectáculo que tendrá lugar en la capital austríaca, Viena, en mayo de 2026, el canciller ha señalado que "lo apoyaría". "Creo que es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí", ha agregado en una entrevista concedida a la cadena estatal ARD.

Estas declaraciones llegan después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrega a las cadenas nacionales -quienes se encargan de seleccionar sus candidaturas, coordinar las retransmisiones en directo y supervisar los procedimientos de votación- haya convocado para el próximo mes de noviembre una reunión en línea con todas las cadenas en la que está previsto que voten sobre la participación o no de Israel en el concurso.

La presión sobre los organizadores del concurso ha ido en aumento durante semanas, y varias cadenas de televisión, entre ellas la española, la irlandesa y la neerlandesa, han amenazado con retirarse si no se excluye a Israel, como sí hizo la UER con Rusia en el año 2022 por la invasión a gran escala sobre Ucrania.

Israel elige candidato

La semana pasada, la radiotelevisión pública de Israel (KAN) anunció que volverá a seleccionar a su representante para Eurovisión a través del concurso de talentos La próxima estrella de Eurovisión, pese a que la participación del país en el certamen sigue en entredicho.



El programa, llamado HaKokhav HaBa en hebreo, se emitirá en Keshet 12, el canal con el que la colaboración suma ya nueve temporadas, a pesar de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) podría cancelar la participación de Israel en el concurso dentro de dos meses.

El canciller alemán, Friedrich Merz, este domingo durante su entrevista.

España es el único país, de momento, en anunciar su renuncia a acudir a Eurovisión si Israel participa de los que integran el llamado Big Five, que engloba a los cinco miembros que aportan mayores contribuciones a la UER. Los otros cuatro son Italia, Francia, el Reino Unido y Alemania.

Israel obtuvo el segundo lugar en la edición de este año, en la que fue representado por Yuval Raphael, y quedó quinto en la de 2024. En ambas ocasiones, fue el país más votado por el público.

En la edición de 2024, la primera desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, la representante del país, Eden Golan, sufrió abucheos en cada una de sus actuaciones por los entonces más de 30.000 palestinos muertos, una cifra que actualmente ronda los 66.000.



La participación o no de Israel en 2026 será el único tema en la agenda de la asamblea de la UER de noviembre, que en un principio estaba prevista en diciembre, mes en el que finaliza el plazo de las televisiones para confirmar sus participaciones.