Italia, paralizada por una huelga nacional en apoyo a la Flotilla: cargas en Milán y Bolonia y protestas en 100 ciudades

Enfrentamientos y momentos de tensión con la Policía en varias manifestaciones celebradas este viernes en ciudades de Italia, especialmente en Milán y Bolonia, como parte de una huelga general en todo el país convocada por los sindicatos en apoyo a la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel el miércoles.

Durante la jornada de este viernes, decenas de miles de manifestantes salieron este viernes a las calles en más de 100 ciudades de Italia portando banderas palestinas y carteles cargados de simbolismo.

La primera ministra Giorgia Meloni cargó contra la convocatoria de la huelga y sugirió que era sólo una excusa para tener un fin de semana más largo.

Las plazas de las principales ciudades italianas se llenaron en una jornada de huelga nacional que transcurrió con algunos altercados y bloqueos en el tráfico aéreo y ferroviario.

En Bolonia, unos 200 manifestantes se negaron a desalojar una de las autopistas más transitadas que dan acceso a la ciudad.

Los participantes en la protesta habían lanzado piedras y botellas contra los agentes. La Policía respondió inicialmente con el lanzamiento de botes lacrimógenos y después, ante la negativa de los participantes a retirarse, comenzaron a efectuar cargas.

Tras la intervención policial, los manifestantes corearon "¡Vergüenza, vergüenza!" y "Palestina libre", encarándose con los agentes, para después seguir bloqueando la carretera.

Una escena similar se vivió en Milán, donde los manifestantes en un momento de la marcha, iniciada cerca de la estación de tren, en la zona de Porta Venezia, arrojaron piedras y botellas contra las fuerzas del orden desplegadas.

La Policía respondió también con gases lacrimógenos, lo que obligó a los manifestantes a retirarse.

Las autopistas y carreteras de circunvalación también fueron bloqueadas por manifestantes en Roma y Trento y la Policía disparó gases lacrimógenos en las afueras de Milán para dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras.

En Pisa, manifestantes bloquearon el aeropuerto 'Galileo Galilei' de la ciudad tras forzar una barrera policial, e invadieron la pista y las plataformas donde se estacionan los aviones.

Las operaciones del aeropuerto permanecen suspendidas por el momento mientras las autoridades trabajan para restaurar la seguridad.

Mientras que el acceso al puerto de Livorno está bloqueado debido a que activistas y estibadores han bloqueado el tráfico comercial y el acceso de los pasajeros de feries.

Horas antes, en Florencia, los manifestantes escalaron vallas, ocuparon vías y colocaron en ellas materiales de construcción.