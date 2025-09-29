Moldavia pone rumbo a la UE con la victoria del PAS en las elecciones parlamentarias

El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, ganó este domingo unas históricas elecciones parlamentarias en el país con el 48% de los votos, lo que permitirá a Chisinau continuar el proceso de integración en la Unión Europea sin contratiempos.

Tras el 96% de los votos escrutados, el principal rival del PAS, el opositor Bloque Electoral Patriótico (BEP), obtiene el 25% de los apoyos.

A la vez, en las regiones moldavas de Gagauzia y Transnistria la oposición prorrusa se impuso tradicionalmente a los europeístas.

El resultado preliminar de los comicios otorga a la formación gobernante más de 51 escaños en el nuevo Parlamento, lo que es suficiente para que PAS siga en el poder sin necesidad de pactar alianzas con otros partidos.

La tercera formación más votada es el Bloque Alternativa, con el 8% de los apoyos y la cuarta, Nuestro Partido, con el 6% de los votos.

También supera el umbral del 5% el joven partido Democracia en Casa.

Las actuales elecciones se celebraron en un momento crucial para Moldavia, cuando el país se encuentra a la puerta de negociaciones formales de ingreso en la Unión Europea.

Si el partido gobernante, que inició ese proceso, no lograra mantenerse en el poder, el futuro europeo de Chisinau estaría en entredicho, ya que incluso una coalición con fuerzas moderadamente prorrusas podía ralentizar seriamente los pasos hacia la entrada del país en la comunidad europea.