Detienen a Pino Piromalli, 'capo' de la mafia calabresa 'Ndrangheta: estaba escondido en un búnker de alta seguridad

Una operación policial de los Carabineros contra la 'Ndrangheta, la mafia de Calabria, en el sur de Italia, ha concluido este martes con la detención de 26 personas, entre ellas Pino Piromali, de 80 años, que seguía dirigiendo el clan después de haber salido de la cárcel tras haber cumplido una condena de 22 años.



Piromalli, conocido como Facciazza había sido el líder del clan de Gioia Tauro y se encontraba en libertad desde 2021, cuando cumplió una condena de 22 años bajo el régimen 41-bis, el de máxima seguridad, tras se arrestado en 1999 tras seis años buscado por la Justicia.



El capo fue capturado en una antigua granja reconvertida en búnker, equipada con un sofisticado sistema electrónico.

La investigación de la Dirección Antimafia de Reggio Calabria, que dio lugar a la redada de hoy de los Carabinieros ROS (Unidad de Operaciones Especiales), concluyó que la actividad criminal del histórico jefe no se ha visto mermada en lo más mínimo por su larga condena de prisión.



A pesar de la vigilancia especial a la que fue sometido tras su liberación, Piromalli retomó las riendas del clan, que, gracias a los esfuerzos del jefe por reunirlos, "había vuelto a ser uno de los más temibles y autoritarios de la 'Ndrangheta", informaron los medios.



La redada de los Carabineros del ROS (Escuadrón de Operaciones Especiales) comenzó esta mañana al amanecer a petición de la Dirección Antimafia de Reggio Calabria (DDA), dirigida por el fiscal Giuseppe Borrelli.



Los sospechosos están acusados ​​de asociación mafiosa, extorsión, lavado de dinero, posesión ilegal de armas y municiones y transferencia fraudulenta de activos, todo ello agravado por métodos mafiosos.



Durante la investigación, coordinada por el fiscal adjunto Stefano Musolino, los Carabineros reconstruyeron la estructura del clan 'Ndrangheta, "reconstruyendo sus estructuras y actividades criminales", informaron en una nota.