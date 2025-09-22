Tres muertos en un ataque ruso contra viviendas, fábricas y guarderías en la ciudad ucraniana de Zaporiyia

Los equipos de rescate sacan de los escombros el cadáver de una persona tras el ataque ruso de este lunes. Volodimir Zelenski.

Al menos tres personas han muerto este lunes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país, según ha denunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha asegurado que varias bombas han alcanzado "infraestructura civil", incluidos edificios de apartamentos.

"Las operaciones de rescate y retirada de escombros continúan tras el ataque ruso contra Zaporiyia. Bombas aéreas guiadas han impactado contra infraestructura civil, viviendas", ha dicho, antes de agregar que 15 edificios de apartamentos y 10 casas han sufrido daños.

"Hasta el momento se han confirmado tres muertos. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos", ha agregado.

Rescue efforts and rubble clearing continue after the Russian strike on Zaporizhzhia — guided aerial bombs targeted civilian infrastructure, ordinary homes. Fifteen apartment buildings and ten private houses have been damaged. As of now, three people are confirmed killed. My… pic.twitter.com/TrlsEmmHI5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2025

Asimismo, ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que las provincias de Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumi, Kiev, Járkov y Jersón han sido también objetivo de ataques con drones durante la madrugada, al tiempo que ha especificado que las tropas rusas "lanzaron

más de 140 drones" contra el país.

Zelenski ha subrayado que el ataque ha causado daños en una fábrica de pan, una escuela y una guardería en Sumi, así como en una escuela en Donetsk, y ha denunciado que los ataques han sido lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia al hilo del inicio de la Asamblea General de

Naciones Unidas, que se celebra en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Reunión Zelenski-Trump

"Es la cuarta vez consecutiva que Rusia acompaña con asesinatos uno de los eventos diplomáticos anuales de mayor nivel del mundo. Precisamente por eso es tan importante que esta semana diplomática sea productiva", ha indicado el mandatario ucraniano, que precisamente se desplazará a Nueva York con este objetivo, incluida una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, ha incidido en que "deben adoptarse acciones para que los asesinatos y la guerra no sean una rutina". "Es necesaria presión real y poderosa sobre Rusia. Nuevos pasos conjuntos de todos los que en el mundo creen que el Derecho Internacional debe funcionar de nuevo", ha

argumentado.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado que las tropas rusas lanzaron durante la madrugada 141 drones, antes de indicar que 132 han sido derribados.

Además, ha confirmado que "el enemigo realizó un ataque aéreo contra infraestructura en la ciudad de Zaporiyia", sin más detalles.

Zaporiyia es, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.