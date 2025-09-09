Un terremoto de 5,2 provoca una fuerte sacudida en la isla griega de Eubea y se siente también en Atenas

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió durante la madrugada de este martes la isla griega de Eubea y se sintió también en la capital del país, Atenas, si bien hasta el momento no se han reportado daños o heridos, según informó en un comunicado el Cuerpo de Bomberos del país heleno.

El seísmo se produjo a las 00.27 (21.27 GMT), cerca de la localidad de Nea Stira, en la isla de Eubea y a unos 50 kilómetros al noreste del centro de Atenas, y tuvo una profundidad focal de 13,6 kilómetros.

Muchos residentes de dicha localidad de Eubea decidieron pasar la noche a la intemperie, temiendo una sacudida más fuerte. "El seísmo duró mucho tiempo y estábamos muy preocupados. Es la primera vez que sentimos un terremoto tan fuerte en nuestra zona", declaró una residente de Nea Stira a la emisora pública ERT.

El terremoto se sintió también en Atenas y en toda la región capitalina de Ática, donde el Cuerpo de Bomberos sigue realizando este martes patrullas para localizar posibles daños en viviendas. Hasta el momento no se han reportado daños o heridos ni en Ática ni en Eubea, según las autoridades.

Se han contabilizado unas 15 réplicas con una magnitud de hasta 2,7 en la zona.

El presidente de la Organización de Planificación y Protección de Terremotos de Grecia, Efthymios Lekkas, señaló que probablemente el temblor de 5,2 fue el terremoto principal, si bien se debe esperar para ver el desarrollo completo de la secuencia.