Laboristas británicos presionan a Starmer para que dé plantón al presidente de Israel en su viaje a Reino Unido

La visita a Londres del presidente de Israel la próxima semana ha generado un intenso debate político en el Reino Unido. El diario The Guardian publica en exclusiva que muchos diputados laboristas han reclamado a Keir Starmer que no se reúna con la delegación encabezada por Herzog, cuya presencia se prevé para el miércoles y el jueves.

El desplazamiento del jefe de Estado israelí se produce en un momento de especial tensión. El Gobierno británico estudia, junto a Francia, impulsar en Naciones Unidas el reconocimiento de Palestina, una decisión que podría marcar un giro diplomático de gran alcance.

De acuerdo con The Guardian, no hay confirmación oficial sobre un encuentro entre Herzog y el primer ministro británico. Downing Street señala que la agenda no se cerrará hasta la semana próxima.

Lo cierto es que en el Partido Laborista las posturas están divididas. La diputada Sarah Champion, presidenta del comité de desarrollo internacional, advirtió X de que cualquier reunión enviaría un mensaje ambiguo sobre la posición del Reino Unido respecto a las masacres en Gaza.

El parlamentario laborista Clive Lewis alertó de que el mero acto de recibir a Herzog constituye en sí mismo una declaración política. Recordó, además, que el presidente israelí ha empleado un lenguaje que, en opinión de juristas internacionales, podría encajar en la convención sobre genocidio.

La crítica interna contrasta con las declaraciones de Emily Thornberry, presidenta del comité de asuntos exteriores y también crítica con Israel en el pasado. Considera que se deben mantener canales abiertos de comunicación. Thornberry subrayó que Herzog, enfrentado en ocasiones al primer ministro Benjamin Netanyahu, resulta más accesible que otros dirigentes israelíes situados en la derecha dura.

Desde el Ejecutivo británico, el ministro de Comercio Douglas Alexander defendió en Sky News la conveniencia de mantener contactos con responsables de toda la región.

“La diplomacia implica reunirse con personas con las que se discrepa”, señaló.

Alexander insistió en que el Reino Unido mantiene posiciones firmes sobre la actuación del Gobierno israelí, pero que es imprescindible hablar con todas las partes para avanzar hacia la solución de los dos Estados.

La llegada de Herzog está marcada también por su historial de declaraciones. En octubre de 2023 aseguró que toda la población de Gaza era responsable del ataque de Hamás del 7 de ese mes. Esa frase fue citada en enero por el Tribunal Internacional de Justicia al reconocer el riesgo inminente de genocidio contra los palestinos.

Herzog replicó después que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

La última vez que Starmer coincidió con Herzog fue en París, hace más de un año. Entonces destacó la “amistad histórica” entre el Reino Unido e Israel y respaldó el derecho de este país a defenderse.

Desde entonces, tanto él como el ministro de Exteriores, David Lammy, han endurecido su postura ante la ofensiva en Gaza, que según las autoridades locales ha causado más de 65.000 muertos.