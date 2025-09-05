Putin reafirma que las tropas occidentales en Ucrania serían "objetivo legítimo" y si hay paz no ve "sentido" a su presencia

Vladímir Putin se niega a olvidar sus líneas rojas para facilitar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Ucrania. El presidente ruso ha insistido este viernes en su oposición al despliegue de tropas occidentales como garantía de seguridad para Kiev, pero en esta ocasión ha añadido que esos soldados de países miembros de la OTAN o la Unión Europea serían considerados "un objetivo legítimo" para ser atacados mientras se prolonguen los combates.

Así se ha manifestado Putin durante su intervención en el Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad portuaria de Vladivostok. El autócrata ruso ha insistido en reunirse con Volodímir Zelenski en Moscú para negociar la paz, prometiéndole "unas garantías de seguridad del 100%".

Una de las argumentaciones esgrimidas por Rusia desde hace mucho tiempo para justificar su invasión de Ucrania radica en impedir que la OTAN admitiera a Kiev como miembro y desplegara sus fuerzas allí. Una posibilidad que también ha sido descartada por el presidente estadounidense Donald Trump.

La foto de familia de la cumbre de la 'Coalición de Voluntarios' celebrada este jueves en París Reuters

"Por lo tanto, si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante las operaciones militares, partimos de la base de que serán objetivos legítimos de destrucción", declaró Putin. "Y si se toman decisiones que conduzcan a la paz, a una paz duradera, entonces simplemente no veo sentido a su presencia en el territorio de Ucrania, punto", continuó, prometiendo que si se alcanza un acuerdo Rusia "lo cumplirá en su totalidad".

La reunión de la Coalición de Voluntarios celebrada este jueves en París concluyó con el compromiso de veintiséis países de desplegar tropas en Ucrania o "estar presentes en tierra, mar o aire" para garantizar la seguridad a Kiev cuando se alcance un acuerdo de paz. El objetivo de esas fuerzas no sería estar en la primera línea del frente, sino "prevenir cualquier nueva gran agresión", según explicó el presidente francés Emmanuel Macron.

Sin embargo, los detalles de este plan siguen siendo muy vagos, los países europeos están divididos sobre el envío de soldados a Ucrania y Donald Trump oscila entre las amenazas y el acercamiento a Vladímir Putin, a pesar que desde la cumbre de ambos mandatarios en Alaska el Ejército ruso ha continuado con sus bombardeos indiscriminados de las ciudades ucranianas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también ha reiterado que las garantías de seguridad para Ucrania no pueden ser proporcionadas por ejércitos extranjeros, especialmente de países europeos. "Definitivamente no. Eso no sería aceptable para la Federación Rusa", dijo en una entrevista con la agencia estatal RIA.

Putin, que propuso hace unos días que la esperada cumbre bilateral con Zelenski se desarrolle en Moscú, pese al rechazo del mandatario ucraniano, ha vuelto a realizar la misma propuesta este viernes: "La parte ucraniana quiere y plantea este encuentro. Yo ya dije: 'Estoy dispuesto, por favor, vengan, nosotros garantizamos total y plenamente las condiciones de trabajo y seguridad. La garantía es del 100 %'".

Putin, que no se ve las caras con Zelenski desde diciembre de 2019, calificó de "gratuita" la propuesta de Kiev de que la reunión tenga lugar en un tercer país. "La próxima vez, si alguien quiere realmente reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa, la ciudad heroica de Moscú", añadió, tras lo que la sala prorrumpió en un sonoro aplauso.

No obstante, aseguró que a día de hoy no le ve sentido a dicha reunión, en gran medida debido a la falta de legitimidad de Zelenski como jefe de Estado ucraniano, argumento que Putin repite desde mayo de 2024, cuando Moscú considera que expiró su mandato que la Constitución no le permite prolongar incluso en caso de guerra.

"No le veo mucho sentido. ¿Por qué? Porque llegar a un acuerdo con la parte ucraniana es prácticamente imposible sobre los asuntos clave. Incluso si hay voluntad política, sobre lo que dudo, existen dificultades jurídico-técnicas", reconoció el autócrata ruso.

Zelenski aseguró la víspera en París que la invitación para que viaje a Moscú es una demostración de que Putin no quiere, en ningún caso, reunirse con él, mientras el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, calificó la propuesta de "inaceptable". El Vaticano, Turquía, Suiza y los países del Golfo Pérsico se han ofrecido a acoger dicha cumbre, que cuenta con el respaldo de Trump.