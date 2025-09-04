Veintiséis países acuerdan enviar tropas a Ucrania y estar presentes "por tierra, mar y aire" como garantía de seguridad

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una conferencia de prensa posterior a la Cumbre de la Coalición de la Voluntad, en el Palacio Presidencial del Elíseo, en París, Francia, el 4 de septiembre de 2025. Reuters

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves que 26 países de la Coalición de Voluntarios se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a "estar presentes en tierra, mar o en los aires" para aportar garantías de seguridad a Kiev cuando se alcance un acuerdo de paz.

Macron ha dado a conocer este entendimiento durante una comparecencia ante la prensa en París, tras reunirse con los 35 aliados que conforman este grupo, junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El mandatario francés ha insistido en que la iniciativa no busca involucrarse en una guerra contra Rusia, sino "asegurar la paz y enviar una señal clara y firme" de apoyo a Ucrania.

El objetivo de esas fuerzas, ha asegurado, no sería estar en la primera línea de frente, sino "prevenir cualquier nueva gran agresión" e implicar a esos 26 países "en la seguridad duradera de Ucrania".

Durante su comparecencia, Macron ha evitado precisar la identidad de los 26 países que han asumido el compromiso, entre los que podría figurar España, también integrante de la coalición. Por ahora, el Gobierno español no ha confirmado si España está entre los países dispuestos a desplegar tropas en Ucrania en caso de que se alcance un acuerdo de paz. "Por supuesto que España estará en la solución para Ucrania", han señalado sin más detalles fuentes de Moncloa a EL ESPAÑOL.

"Cada uno a su manera"

Sí se ha confirmado, en cambio, que Alemania, Polonia e Italia —los socios más reticentes al envío de efectivos— están incluidos entre los países contribuyentes. Así lo ha asegurado Macron al ser interrogado al respecto, aunque precisó que "cada uno participará con su propia modalidad de intervención", según recoge el diario francés Le Monde.

Algunos "desplegarán tropas sobre el terreno" en Ucrania, mientras que otros "permanecerán en los países miembros de la OTAN, poniendo a disposición sus bases", ha aclarado sin entrar en más detalle. Ha subrayado, eso sí, que los integrantes de la Coalición de Voluntarios han ratificado su disposición a colaborar "cada uno en su función, complementándose mutuamente", según informa la agencia Efe.

"Ahora, continuaremos este trabajo. En los próximos días, lo finalizaremos con Estados Unidos para obtener detalles sobre el apoyo que brindan, desde la supervisión hasta el alto el fuego y todas estas líneas de seguridad. Y después, tendremos que formalizar textos políticos, es decir, preparar un acuerdo de paz duradero y, sin duda, un acuerdo multilateral o una serie de acuerdos bilaterales de apoyo", ha dicho el presidente francés.

Asimismo, el presidente francés ha señalado que los compromisos alcanzados en París "van mucho más allá" de los acuerdos de solidaridad y apoyo firmados con Ucrania hasta la fecha.



"La ventaja de lo que estamos haciendo aquí es que va mucho más allá. Se trata de un plan militar que detalla las contribuciones que estamos dispuestos a hacer al ejército ucraniano y a nuestras fuerzas de reaseguro. Esto ya es una formalización operativa. Ahora vamos a trabajar en la formalización legal y política que se coordinará con un tratado de paz duradero", ha remarcado.

De hecho, el presidente ucraniano ha celebrado que se trata del "primer paso concreto en mucho tiempo".