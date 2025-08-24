Ucrania celebra el Día de la Independencia en todo el mundo: Zelenski dice que el pueblo decidirá su "futuro"

Ucranianos en Turquía se manifiestan para reivindicar el Día de la Independencia de Ucrania. Reuters

Los ucranianos que viven por todo el mundo se reúnen este domingo, 24 de agosto, para reivindicar su festividad nacional: el Día de la Independencia. Mientras tanto, Rusia y Ucrania siguen atacándose mutuamente.

Uno de los países que ha acogido una manifestación en nombre del pueblo ucraniano es Turquía. Allí, cientos de ciudadanos se han concentrado en Estambul para reivindicar la independencia de su país.

Los asistentes han portado fotografías de ucranianos desaparecidos desde hace más de un año, a raíz de la invasión de Rusia sobre Ucrania, con el siguiente lema: Find and return every hero (Encontrar y devolver a cada héroe).

Ucranianos portan en una manifestación en Estambul fotografías de compatriotas desaparecidos en la guerra con Rusia. Reuters

En Valencia también ha tenido lugar esta mañana una concentración para velar por la paz en Ucrania y exigir "más sanciones a Rusia", según ha expresado el presidente de la Federación de Asociaciones Ucranianas en España, Mykhaylo Petrunyak, a Europa Press.

Petrunyak ha recalcado que esta jornada "no se está celebrando como una fiesta" sino que busca "demostrar que el pueblo ucraniano no se rinde".

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, felicitó este domingo a sus compatriotas por el Día de la Independencia con un mensaje emotivo en el que resaltó la aspiración a una paz justa, segura y duradera, frente a los mensajes más combativos en años anteriores.

We are building a Ukraine strong and powerful enough to live in security and peace. So that here, on this square, on our Independence Square, beneath our flags, on our land, our children and grandchildren will celebrate Independence Day. In peace. In calm. With confidence in the… pic.twitter.com/wuGW5t7mbC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

"Un día la distancia entre los ucranianos desaparecerá y estaremos de nuevo juntos como un país y una familia. Solo es cuestión de tiempo", señaló Zelenski.

Asimismo, subrayó que únicamente el pueblo ucraniano decidirá "su futuro", y prometió que Ucrania recibirá de sus aliados "garantías de seguridad tan fuertes que a nadie se le pasará por la cabeza la idea de atacar" de nuevo el país.



En sus redes sociales, Zelenski también agradeció a numerosos dignatarios extranjeros las felicitaciones recibidas por el 34º Día de la Independencia, entre ellos al Papa León XIV, al presidente de EEUU, Donald Trump, al de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al de China, Xi Jinping, o al rey Carlos de Inglaterra.

Los militares de la Guardia de Honor de Ucrania izan la Bandera Nacional en el centro de Kiev, Ucrania, el 23 de agosto de 2025 Sergéi Dolzhenko Efe

Con ocasión del Día de la Independencia llegó además a Kiev el primer ministro canadiense, Mark Carney, que en un mensaje en X afirmó que su país incrementará su apoyo a Ucrania y sus esfuerzos en pos de una paz "justa y duradera".