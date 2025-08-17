Rusia lanza 505 ataques en Zaporiya un día después de la cumbre entre Trump y Putin

Las tropas rusas lanzaron en las últimas 24 horas 505 ataques contra diez poblaciones en la región de Zaporiya, informó el administrador militar de la zona, Ivan Fedorov, en su cuenta de Telegram.

La ofensiva se produce un día después del encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, que se saldó sin llegar a un acuerdo.



Entre ellos hubo 15 ataques aéreos contra Preobrazenka, Novodanilivka, Mala, Tokmachle y Biloria. Además se registraron 343 ataques con drones.



Las autoridades recibieron 15 informes de daños en viviendas, apartamentos, vehículos e instituciones educativas. No se han reportado hasta ahora heridos civiles.



El día anterior, en cambio, en la región de Donetsk, cinco ciudadanos murieron como consecuencia de los ataques rusos y cuatro resultaron heridos.

Sobre el encuentro entre los mandatarios, Trump declaró que ambos hicieron "un buen progreso". "No llegamos a un acuerdo, pero hay una buena posibilidad de que lo logremos", dijo el estadounidense al finalizar la reunión.

Por su parte, Vladímir Putin, en relación al inicio del conflicto confesó: “Cuando Trump dice que con él no hubiera habido guerra, estoy seguro de que así hubiese sido".