España no sufre los incendios a solas: al menos 24 muertos, 72 heridos y miles de evacuados en Francia, Portugal y los Balcanes

Europa vive en 2025 una de sus temporadas de incendios más graves de las últimas décadas.

Las altas temperaturas, la sequía acumulada y el viento han alimentado llamas que han arrasado centenares de miles de hectáreas y forzado evacuaciones masivas en varios países.

A 13 de agosto, la cifra provisional supera las 353.000 hectáreas quemadas en la UE, según datos del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS).

Sin embargo, en 2024 la superficie total calcinada por los incendios forestales en Europa frisó las 420.000 hectáreas.

España: miles de evacuados

En España, los incendios han arrasado cerca de 100.000 hectáreas en lo que va de año, más del doble que en 2024.

El Ministerio para la Transición Ecológica y la UME han señalado que Castilla y León ha sido la región más golpeada.

Un incendio forestal se aproxima a la aldea de Parafita, Galicia, España, el 12 de agosto de 2025. Violeta Santos Moura Reuters

El balance humano es trágico: 2 muertos -un voluntario de 24 años en Zamora y otra víctima cerca de Madrid- y más de 30 heridos en distintos frentes.

Solo en León, los desalojos superaron las 7.000 personas, con evacuaciones adicionales en Galicia, Extremadura, Asturias y Cádiz.

Francia: incendio en Aude

El sur de Francia ha sido escenario del mayor incendio del país en décadas, en el departamento de Aude, con 16.000 hectáreas arrasadas -equivalentes a toda la superficie de París-.

El fuego dejó 1 muerto y entre 13 y 18 heridos, la mayoría bomberos. Más de 2.000 personas fueron evacuadas de viviendas y campings.

“El incendio está contenido, pero seguirá ardiendo días”, declaró a France 24 el coronel Christophe Magny, jefe del cuerpo de bomberos local.

Grecia: miles de desalojos

Grecia afronta fuegos en zonas como Patras y las islas de Chios y Cefalonia. Aunque no hay víctimas mortales confirmadas en los focos de agosto, sí se registran decenas de heridos por quemaduras e inhalación de humo.

Un bombero trabaja para extinguir un fuego en un edificio durante un incendio forestal, en Sichaina, cerca de Patras, Grecia, el 13 de agosto de 2025. Louiza Vradi Reuters

Las autoridades han evacuado a miles de residentes y turistas. El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Vasilios Vathrakoyannis, describió el 12 de agosto como “el día más difícil de la temporada”.

La superficie quemada acumulada en el país supera las 55.000 hectáreas, según EFFIS.

Portugal: varios heridos

En Portugal, la superficie afectada ronda las 42.000 hectáreas en 2025, con incendios que han alcanzado zonas protegidas como el Parque Nacional de Peneda-Gerês.

Personas observan cómo un incendio forestal se aproxima a Trancoso, Portugal, el 13 de agosto de 2025. Pedro Nunes Reuters

No se han registrado muertos en agosto, pero sí al menos 19 heridos en la primera semana del mes.

Los desalojos han sido constantes: 150 personas en Ponte da Barca el 31 de julio, y nuevos casos en Trancoso y Vila Real. La ANEPC mantiene alerta reforzada por riesgo extremo.

Albania y Montenegro: el fuego cruza los Balcanes

En Albania, un incendio al sur de Tirana causó 1 muerto y 3 heridos, además de forzar la evacuación de unas 2.000 personas en Delvina.

Un avión canadiense de extinción de incendios (CanadAir) italiano arroja agua para contener un incendio forestal que continúa ardiendo en Delvina, Albania, el 13 de agosto de 2025. Florion Coga Reuters

Los focos se reactivaron en la segunda semana de agosto. En Montenegro, un militar murió al volcar un camión cisterna durante un operativo, y varios municipios evacuaron a cientos de residentes.

Turquía: tragedia humana

Aunque su territorio es europeo y asiático, Turquía sufre uno de los balances humanos más altos: 18 muertos desde junio, incluidos voluntarios y operarios forestales.

Los incendios han afectado a más de 120.000 hectáreas en el país.

Italia: Vesubio bajo asedio

En Italia, las llamas han alcanzado el Parque Nacional del Vesubio, obligando al cierre de rutas turísticas y al despliegue de medios aéreos.

Aunque no hay víctimas mortales confirmadas ni cifras nacionales definitivas de heridos, la superficie quemada en el país este verano supera las 40.000 hectáreas, con múltiples evacuaciones preventivas en Campania.

Europa central y del norte

En Alemania, olas de calor adelantadas provocaron más de 30.000 hectáreas calcinadas entre abril y mayo.

En el Reino Unido, 2025 ya supera el récord anual de superficie quemada desde 2012, unas 45.000 hectáreas.

No se han confirmado muertos en estos países en agosto, aunque sí evacuaciones y heridos en episodios aislados.

Coste humano y ambiental

En conjunto, los incendios de este verano en Europa han provocado al menos 24 muertes (18 en Turquía, 2 en España, 1 en Francia, 1 en Albania, 1 en Montenegro y el resto en focos de semanas anteriores), decenas de heridos y decenas de miles de evacuados.

La destrucción ambiental es enorme: pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y emisiones masivas de gases de efecto invernadero.

El Copernicus Climate Change Service estima que solo los incendios de la UE han liberado 13,5 millones de toneladas de CO₂ hasta mediados de agosto.

Un patrón repetido

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 95% de los incendios en Europa tiene origen humano, aunque la crisis climática agrava su intensidad y frecuencia.

El Mecanismo de Protección Civil de la UE ha desplegado este verano 22 aeronaves y 650 bomberos de 14 países para apoyar a las naciones más afectadas.

Los científicos advierten que el continente se está calentando el doble de rápido que la media mundial, y que sin medidas preventivas y de adaptación, veranos como el de 2025 podrían convertirse en la norma.