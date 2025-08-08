Alemania suspende las exportaciones a Israel de armas para que no puedan usarse en la Franja de Gaza

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este viernes que suspenderá "hasta nuevo aviso" las exportaciones a Israel de armamento susceptible de ser empleado en la Franja de Gaza. Esta decisión se produce después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmara anoche su intención de controlar todo el enclave palestino y de que su Ejecutivo aprobara esta mañana la ocupación militar de la Ciudad de Gaza.



En un comunicado oficial, Merz ha señalado que el plan israelí dificulta alcanzar los objetivos declarados de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego. "En estas circunstancias, el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza", ha destacado.

La decisión del Gobierno de Alemania, principal aliado de Israel en Europa, supone un duro revés para Netanyahu, cada vez más aislado en la escena internacional. No implica eso sí, el embargo total de armas, ya que deja abierta la posibilidad de que se sigan enviando sistemas que no están relacionados con la guerra en Gaza, como los equipos de defensa aérea.

En este sentido, Merz comienza el comunicado afirmando que "Israel tiene el derecho a defenderse contra el terrorismo de Hamás" y que el desarme de este grupo armado "es indispensable". Añade además que "Hamás no debe tener ningún papel en el futuro de Gaza".

Al mismo tiempo, expresa su "profunda preocupación" por el sufrimiento de la población civil en Gaza. Y aunque no condena explícitamente los planes israelíes de entrar en la Ciudad de Gaza, hogar de un millón de personas y donde se cree que están los rehenes, subraya que el "Gobierno israelí tiene una responsabilidad aún mayor que hasta ahora para garantizar el abastecimiento de los civiles".

Niños palestinos este lunes esperando a recibir comida en plena crisis humanitaria en Gaza. Reuters

Pide también a Israel que permita un acceso integral a la ayuda humanitaria, tanto para las organizaciones de la ONU como para otras instituciones no estatales, para que se pueda mejorar de manera sostenible la situación humanitaria.

El plan de Netanyahu



El gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobó esta madrugada el plan que incluye la toma de la Ciudad de Gaza y, según medios israelíes, el desplazamiento hacia el sur de su millón de habitantes. Esto ocurre horas después de que Netanyahu anunciara en la cadena estadounidense Fox News su intención de ocupar todo el enclave palestino.

Benjamin Netanyahu durante su entrevista con Fox News.

El anterior Gobierno alemán, liderado por el canciller socialdemócrata Olaf Scholz, suspendió de forma informal las exportaciones de armamento —aunque no de material militar— a Israel durante algunos meses del año pasado, según los registros de autorizaciones, pero nunca lo confirmó públicamente y las ventas se reanudaron en otoño de 2024.

Desde que Merz asumió el poder en mayo de este año, ha enfrentado una presión creciente, tanto dentro de Alemania como en el extranjero, para endurecer su postura hacia Israel, recoge la agencia Efe. Y aunque en un principio descartaba tajantemente la posibilidad de imponer algún tipo de sanciones, en las últimas semanas ha endurecido su retórica y afirmado que se reserva la opción de tomar medidas si Israel no recapacitaba ante los esfuerzos diplomáticos del grupo conocido como E3 (Alemania, Francia y Reino Unido).