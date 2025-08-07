El Kremlin confirma que Putin y Trump se reunirán "en los próximos días" para abordar el fin de la guerra de Ucrania

Los acontecimientos diplomáticos que rodean a la guerra de Ucrania se precipitan. A pocas horas de vencer el ultimátum que Donald Trump le había dado a Vladímir Putin para aceptar un alto el fuego, los equipos de los dos mandatarios han logrado allanar el terreno para una reunión cara a cara entre ambos. Así lo ha confirmado el Kremlin este jueves, indicando que el encuentro se celebrará "en los próximos días", aunque sin desvelar el lugar elegido.

La situación se ha logrado desencallar a raíz de la visita a Moscú de Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca. Yuri Ushakov, consejero del Kremlin confirmó en unas declaraciones televisadas que se ha alcanzado un acuerdo para una cumbre bilateral entre Putin y Trump, según recoge la agencia estatal rusa Tass.

No obstante, Ushakov rebajó las expectativas sobre un cara a cara en el que también esté presente el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, como se pretende desde la Administración Trump: "Esto fue algo que mencionó la parte estadounidense durante la reunión en el Kremlin. Pero no se discutió. La parte rusa no comentó nada al respecto".

El presidente ruso Vladímir Putin y el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff este miércoles en el Kremlin.

La última vez que Putin se reunió con su homólogo estadounidense fue en 2021, antes de la invasión de Ucrania y con Joe Biden todavía en la Casa Blanca. "La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos", detalló el consejero del Kremlin sobre la cumbre con Trump.

El diplomático subrayó que "el lugar de la reunión también fue, en principio, acordado, pero informaremos de ello un poco más tarde". Además, destacó que la propuesta de celebrar una cumbre entre Putin y Trump salió de Washington. Ayer la jefa de prensa de la Casa Blanca afirmó que la idea partió del Kremlin. "Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva", zanjó Ushakov.

Trump, que ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, había dicho la víspera que existían "muchas posibilidades" de que la reunión tuviera lugar "muy pronto". Zelenski ha celebrado los avances interpretando que Rusia parece estar "más comprometida con un alto el fuego": "La presión está surgiendo efecto. Pero lo principal es que no nos engañen ni a nosotros ni a EEUU".

Tras la visita de Witkoff al Kremlin, las informaciones filtradas desde Washington indicaban que Putin se había comprometido a un encuentro bilateral primero con Trump y luego otro a tres bandas que incluyese también a Zelenski. Sin embargo, Moscú ha enfriado la posibilidad de este segundo encuentro, rebajando una vez más el impacto de las palabras del mandatario estadounidense.