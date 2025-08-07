La Fiscalía de Portugal investiga al líder de la ultraderecha por difundir una lista de niños migrantes de un colegio público

La Fiscalía de Portugal ha abierto una investigación contra el líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura, por desvelar los nombres de niños migrantes matriculados en una escuela pública de Lisboa durante un debate en la Asamblea de la República, el Parlamento luso.

Ventura, investigado junto a otra compañera de partido, Rita Matias, nombró a los niños durante una sesión sobre "posibles cambios en la nacionalidad". "Estos señores son cero portugueses", proclamó el líder de la oposición entre aplausos, según la agencia Lusa.

El ultraderechista ha asegurado en rueda de prensa que no ha recibido notificación alguna por parte del Ministerio Público, aunque se ha mostrado "confiado" en que el caso quedará archivado, ya que en su opinión se trata de una cuestión de "libertad política" enmarcada en el "debate político".

"No debemos saturar la justicia porque no nos gusta un político, porque queremos verlo entre rejas al no poder combatirlo", ha añadido el dirigente de la extrema derecha portuguesa, que ha atribuido las pesquisas a denuncias presentadas por movimientos civiles.

En este sentido, ha lamentado que la justicia "pierda el tiempo mirando al Parlamento" en lugar de investigar otros delitos graves.